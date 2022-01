Alain Vachon et Micheline Boisvert-Vachon étaient les conférenciers du webinaire sur le bien-être offert par Discitus en partenariat avec l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO).

Environ 200 participants se sont pointés pour en apprendre sur l’équilibre de vie et le bien-être. C’est évident, la pandémie est difficile pour de nombreuses personnes.

En début de présentation, M. Vachon a insisté sur le fait qu’on ne peut pas aider les autres, si on ne s’aide pas soi-même d’abord.

Puis, les conférenciers ont partagé de bonnes pistes pour commencer sa guérison personnelle. Avoir une bonne estime de soi, manger sainement, faire de l’activité physique régulièrement, gérer son stress, profiter du moment, dormir suffisamment, s’amuser : c’est un bon rappel que l’équilibre mental va de pair avec l’équilibre de vie.

« Une bonne nutrition est essentielle, car elle affecte notre flore intestinale, notre comportement, notre système nerveux. Ce n’est pas pour rien que les gens parlent d’être hangry », explique Mme Boisvert-Vachon.

Elle décortique aussi l’origine du stress. « Le stress vient souvent de l’impression qu’on ne réussira pas à accomplir certaines tâches. Il faut changer cela », affirme-t-elle.

Et pour profiter du moment présent? C’est un truc d’égo blessé. « Lorsque notre égo se sent menacé, il est plus difficile de vivre le moment présent car on croit mériter mieux ou autre chose », poursuit-elle. Le couple dévoile une phrase qui résonne pour lui : always thriving, never arriving, qui se traduit un peu à l’idée que le bonheur est un cheminement continue et non une destination finale à laquelle il faut arriver.

Une des participantes a fait le point sur son perfectionnisme. « Je vais toujours être déçue si je ne change pas mes attentes. Rien ne peut être parfait et c’est correct », partage-t-elle. Dans son cheminement, elle essaye de rire des fautes et des situations moches au lieu d’en pleurer. « Je vise une sorte de laisser-aller. Au lieu de ruminer, il faut regarder vers l’avant », ajoute-t-elle.

La méthode psychologique des actions RARES est suggérée comme cadre à suivre pour éviter le stress : la Routine, les Attentes claires, le Repérage des succès, l’Empathie et la Sérénité.

« Pour vraiment approfondir votre réflexion, pensez aux histoires qu’on vous raconte, à celles que vous vous racontez et à celles avec lesquelles vous avez grandi », ajoute Mme Boisvert-Vachon.

« Tu es ce que tu penses », enchaîne M. Vachon.

Une autre participante partage un apprentissage de sa jeunesse qu’elle travaille à rectifier. « J’ai grandi avec le principe du qu’est-ce que le monde va dire? Il fallait toujours faire attention à ce qu’on disait, ce qu’on faisait. Ça indique peut-être la pression que je me mets au travail. J’aimerais que tout le monde soit bien mais ce n’est pas possible à cause du facteur humain », confie-t-elle.

Dans le partage de phrases motivantes, un des exercices du webinaire, une phrase reste bien ancrée chez les animateurs : Est-ce que je suis en train de profiter de la vie?

« J’aime beaucoup, ça amène une réflexion et une décision. Profiter de la vie ne veut pas nécessairement dire toujours choisir le facile ou l’amusant, mais plutôt le constructif, le nécessaire pour un bonheur à long terme », conclut M. Vachon.

PHOTO – Alain Vachon et Micheline Boisvert-Vachon