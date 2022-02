Le gouvernement de l’Ontario investit 9,9 millions $ pour la construction d’une école élémentaire relevant du Conseil scolaire Viamonde (CSV) à Whitby-Ajax, afin d’aider les familles de la région de Durham.

Cet investissement, annoncé par Sam Ooserthoff, l’adjoint parlementaire au ministre de l’Éducation, et Lorne Coe, le député de Whitby, permettra de créer 317 places pour les élèves du palier élémentaire.

« La nouvelle école élémentaire publique à Whitby-Ajax permettra aux élèves francophones de bénéficier des installations modernes qu’ils méritent et qui leur permettront de s’épanouir tout au long de leurs études », a déclaré Sam Oosterhoff.

« Cette école est une excellente nouvelle pour notre collectivité », a renchéri Lorne Coe, député de Whitby.

« Ajax est une collectivité comptant une population diversifiée et un nombre croissant de francophones, a ajouté Rod Philips, le député d’Ajax. L’école élémentaire publique à Whitby-Ajax répondra à la croissance de notre communauté francophone, aujourd’hui et pendant de nombreuses années. »

Cette école fait partie des projets qui bénéficieront d’un investissement provincial de plus de 600 millions $ pour créer de nouvelles places dans les écoles et les services de garde d’enfants, tel que l’a annoncé récemment le ministre de l’Éducation Stephen Lecce.

« C’est un grand honneur de recevoir cette contribution financière du ministère de l’Éducation pour accroître le nombre de places dans les écoles et les services de garde d’enfants dans la région d’Ajax-Whitby, a déclaré Benoit Fortin, vice-président du CSV.

« De plus en plus d’enfants de tous âges auront l’occasion d’évoluer dans un environnement laïque complètement francophone où ils pourront jouer, apprendre, grandir et, surtout, réaliser leurs rêves en français. Nous sommes très reconnaissants au gouvernement de l’Ontario de nous aider à poursuivre notre mission de leaders en éducation. »

Le gouvernement de l’Ontario a affecté plus de 600 millions $ à l’amélioration des systèmes de ventilation des écoles dans le cadre de ses plans pour un retour à l’école plus sécuritaire. Le CSV a bénéficié d’un investissement de 12,3 millions $ à cet effet.

SOURCE – Bureau du député Lorne Coe de Whitby