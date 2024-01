La Société d’histoire de Toronto (SHT) a remis à Paulette Collet le Prix Jean-Baptiste-Rousseaux décerné annuellement à une personne qui a joué un rôle exceptionnel dans la promotion de la langue française et du patrimoine francophone de Toronto. Mme Collet est notamment engagée depuis très longtemps avec la Troupe des Anciens de l’Université de Toronto. La Troupe a vu le jour en 1969 et a présenté sans interruption, sauf pour cause de pandémie, des pièces du répertoire classique français.

La remise du prix s’est déroulée au Collège Français alors que Paulette Collet dirigeait les répétitions pour sa production Le Malade imaginaire de Molière qui sera présentée les 26 et 27 avril prochain.

« Paulette Collet possède le talent qui n’appartient qu’aux formateurs émérites, celui d’extraire de leurs élèves le meilleur d’eux-mêmes. Nous sommes enchantés de décerner ce prix à une personne généreuse de son temps, de sa culture et de son art de comédienne », a déclaré Christian Bode, secrétaire de la SHT.

Photo : Rolande Smith et Christian Bode de la SHT remettent le prix à Mme Collet