Le marché du spectacle de l’Ontario français s’est déroulé du 17 au 20 janvier à Ottawa.

Les participants venant de partout au Canada et de l’international ont eu la chance d’assister à 42 vitrines de spectacles y compris les présentations éclair, l’Intégrale de théâtre et la Bulle art de la parole.

Un nombre record de 191 artistes avaient déposé leur candidature pour cette édition. Contact ontarois 2024 (CO24) proposait une programmation exceptionnelle, reflet de la richesse de la communauté francophone de l’Ontario, du Canada et de l’international et qui met à l’honneur des artistes de différentes disciplines allant de la chanson, à la musique, au théâtre et à la danse, en passant par le cirque, le conte, la magie et l’humour.

La conception du visuel s’inspirait des mots-clés « diversité », « inclusion » et « accessibilité ». Elle reflète la volonté du conseil d’administration et de l’équipe de Réseau Ontario de rendre Contact ontarois plus représentatif du milieu artistique et culturel et plus accessible à l’ensemble de la communauté francophone. Le concept est simple, représenté par des formes géométriques qui prennent vie pour former les initiales de l’événement « CO24 ». Ces formes arborent des couleurs qui se rapprochent le plus possible de celles utilisées pour caractériser les couleurs de peau universelles, à savoir le rouge, le blanc, le noir et le jaune.

L’idée de simplicité est à l’honneur cette année, illustrant comment de petits choix peuvent avoir un grand impact. En utilisant la police Inclusive Sans, conçue par Google, le visuel de 2024 est rendu accessible et lisible sur toutes les plateformes. Le message est facilement compréhensible et explicite. Ainsi, CO24 est tout simplement « Le marché du spectacle de l’Ontario français ».

Les premiers lauréats

Lors de la soirée d’ouverture, Réseau Ontario remet chaque année plusieurs prix aux participants de Contact ontarois pour souligner leur dévouement et leur enthousiasme à faire rayonner la culture franco-ontarienne. Encore une fois cette année, Réseau Ontario est fier de présenter les lauréats des prix remis lors du cocktail du 17 janvier.

Le prix Prix Product’Or pour la tournée grand public est allé à David Ouellet de Rosemarie Records pour la tournée de Damoizeaux. Le prix Prix Product’Or pour la tournée scolaire a été remis à Jean-Marc Dionne de Prestigo pour la tournée d’Éric Leclerc. Ce prix met en lumière les producteurs avec lesquels il a été le plus agréable de travailler et qui ont démontré une ouverture d’esprit face aux réalités de la diffusion en Ontario lors de la saison 2022-2023.

Le Prix Francoflamme a été décerné à La Clé de la Baie et La Maison de la Francophonie d’Ottawa. Ce prix souligne l’engagement d’un diffuseur pluridisciplinaire ou spécialisé membre de Réseau Ontario envers la diffusion et le rayonnement des artistes franco-ontariens lors de la dernière saison terminée. Il offre aux lauréats une inscription gratuite pour la prochaine édition de Contact ontarois. Il y a eu exceptionnellement deux récipiendaires cette année.

Enfin, Josée Vaillancourt de la Compagnie des Cent associés francophones, a remis une reconnaissance pour un engagement important dans la région d’Oshawa, mais également au sein de Réseau Ontario, à Jean-Claude Legault, un bénévole pour Contact ontarois depuis plusieurs années.

Source : Contact ontarois

Photo : Jean-Claude Legault d’Oshawa (au centre) a reçu une reconnaissance de la Compagnie des Cent associés francophones.