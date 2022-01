Cela fait un quart de siècle qu’Olga Lambert s’engage de mille façons pour soutenir diverses causes dans le Grand Toronto et son dévouement n’est pas passé inaperçu. C’est ainsi que le 1er janvier dernier, à sa résidence d’Ajax, Mme Lambert a reçu de la lieutenante-gouverneure Elizabeth Dowdeswell la Médaille du souverain pour les bénévoles.

Ce geste de reconnaissance a été salué par les francophones de la région, bien au fait des mérites de la récipiendaire. De souche togolaise, mais née en France, Olga Lambert est arrivée au Canada comme étudiante et c’est au Nouveau-Brunswick, au milieu des années 1980, qu’elle a fait ses premières armes comme bénévole. Cela dit, c’est le Grand Toronto, où elle s’est fixée il y a un peu plus de 25 ans, qui a été le théâtre de ses engagements les plus importants.

Elle est ainsi connue pour avoir été conseillère scolaire pour le Conseil scolaire catholique MonAvenir. Mme Lambert s’est également impliquée auprès des Femmes canadiennes-françaises d’Oshawa et du Conseil des organismes francophones de la région de Durham. OASIS Centre des femmes a aussi bénéficié de son dévouement de même que La Maison d’hébergement pour femmes francophones.

Du côté anglophone, elle a été membre du conseil d’administration de la caisse The African Caribbean Credit Union of Toronto et cofondatrice, avec Georgette Amihere, du Pavillon Afrique au Festival des cultures Carassauga de Mississauga. Elle a aussi siégé au conseil d’administration de Music Africa (Afrofest) et est devenue, en 2016, ambassadrice francophone de l’organisme After Breast Cancer.

Ce dernier point n’est pas anodin : Olga Lambert a mené de front sa carrière et son engagement communautaire tout en faisant face à quatre cancers au cours de sa vie. C’est d’ailleurs l’année dernière qu’elle a eu à suivre ses traitements les plus récents pour lesquels la communauté lui a prêté main-forte, ceux-ci ne lui étant accessibles qu’en Allemagne.

Bien d’autres choses pourraient être dites du parcours de cette battante qui a contribué à façonner la francophonie du Grand Toronto. Olga Lambert est décidément un exemple de courage et de générosité pour ceux qui s’engagent sur la voie du bénévolat.

PHOTO (crédit : Facebook de la lieutenante-gouverneur) – Elizabeth Dowdeswell s’apprête à remettre la Médaille du souverain pour les bénévoles à Olga Lambert.