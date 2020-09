Connaissez-vous Amandine et Rosalie? Si non, peut-être vos enfants ou petits-enfants les connaissent. Ces deux personnages créés par la comédienne et chanteuse Nathalie Nadon ont vu le jour en 2012. Avec une collègue artiste, Mme Nadon avait alors répondu à la demande d’un conseil scolaire francophone de créer un spectacle s’adressant aux élèves de la maternelle-jardin à la 3e année. Devenu une trilogie théâtrale, le concept était promis à un bel avenir aux multiples facettes.

Ainsi, les deux personnages ont été portés au petit écran en 2017. Avec Lina Blais et Nathalie Nadon dans les rôles titres, Les aventures d’Amandine et Rosalie est devenue une série de 12 épisodes de 10 minutes chacun réalisée pour Bell Télé Fibe.

Le dernier rebondissement en date de cette « saga » artistique est lié à la Semaine des Franco-Ontariens. Oui, car la COVID-19 ayant obligé tous et chacun à mettre un frein aux réjouissances habituellement prévues pour le 25 septembre, les conseils scolaires et de nombreux services de garde ont décidé cette année d’égrener les activités thématiques tout au long de la semaine.

Pour ce faire, encore faut-il avoir du matériel en abondance pour maintenir l’intérêt des élèves, surtout les plus jeunes. « Comme plusieurs conseils scolaires avaient vu mon spectacle, ils m’ont approchée pour créer du contenu original », explique Nathalie Nadon.

C’était en août. En quatre semaines, la comédienne s’est donc attelée à créer cinq capsules de cinq minutes chacune centrées sur l’identité franco-ontarienne ou, en d’autres mots et pour reprendre une expression chère au milieu éducatif, à la « construction identitaire ». Tout en conservant une approche ludique adaptée aux petits, l’accent est donc mis sur la pédagogie et sur la culture.

Les cinq capsules – et les trois chansons qui vont avec – ont été conçues d’abord et avant tout pour les besoins des 12 conseils scolaires francophones de l’Ontario mais elles n’en sont pas moins accessibles à tous sur internet. Il suffit, pour les visionner, de se rendre sur le site mondrapeaufranco.ca (une initiative de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario) ou encore sur le site même de la série, lesaventuresdamandineetrosalie.com. Ces capsules demeureront accessibles pendant encore longtemps et, en plus, les chansons seront disponibles dès le 25 septembre sur iTunes.

Les enfants d’ici et d’ailleurs peuvent donc suivre les aventures de deux petites filles curieuses qui, dans ce contexte, découvrent leur coin de pays et ce que signifie être Franco-Ontarien. Si Rosalie a toujours été incarnée par Nathalie Nadon, le personnage d’Amandine a changé d’interprète au fil du temps pour être aujourd’hui personnifié par Karine Ricard. Qui plus est, les deux protagonistes ne sont pas seules, Mme Nadon ayant invité le public-cible à se joindre à la production.

« On a beaucoup d’enfants qui participent à la série. C’était important pour les conseils qu’ils se voient et s’entendent à l’écran », explique la comédienne. En effet, une douzaine d’élèves de partout en Ontario se sont joints à la création des capsules, y ajoutant, du fait de leurs commentaires et de leurs accents, une couleur locale dans laquelle tous pourront se reconnaître.

Ceux qui résidaient dans le Grand Toronto ont été filmés en studio en respectant, comme il se doit, les règles de sécurité sanitaire. Les autres pouvaient simplement se filmer avec un téléphone portable ou une webcam et acheminer leur contribution vidéo à l’équipe de production.

Mmes Nadon et Ricard sont toutes deux mamans en plus d’être, respectivement, membre du comité de parents d’une école et conseillère scolaire. À leur parcours de comédiennes, elles ont donc joint la passion de l’éducation avec une touche de divertissement qu’apprécient petits et grands.

PHOTO (Courtoisie : Nathalie Nadon) – Karine Ricard et Nathalie Nadon dans leur rôle d’Amandine et Rosalie