Le gouvernement de l’Ontario tient son engagement de rendre plus de services gouvernementaux disponibles en français en ajoutant des caractères de langue française tels que les lettres accentuées (par exemple, ç, è, é, ê, ë), aux cartes de permis de conduire et aux cartes-photos de l’Ontario.

L’ajout de caractères français sur les permis de conduire et les cartes-photos de l’Ontario est une première étape dans le plan de la province visant à rendre les caractères français disponibles sur tous les produits du gouvernement de l’Ontario.

« Je suis très fière d’annoncer, à l’occasion du Jour des Franco-Ontariens, que notre gouvernement ajoute des caractères de langue française à davantage de documents provinciaux, à commencer par les permis de conduire et les cartes-photos, a déclaré la ministre des Transports Caroline Mulroney.

« La communauté francophone de l’Ontario verra désormais son identité se refléter dans ces produits grâce à l’utilisation d’une orthographe et de caractères français appropriés. Cela démontre l’engagement continu de notre gouvernement à soutenir la francophonie ontarienne. »

À partir du lundi 28 septembre, pour la première fois, les Franco-Ontariens pourront demander gratuitement un permis de conduire de remplacement ou une carte-photo de l’Ontario affichant leur nom en caractères français.

« L’Ontario est l’une des premières provinces du Canada à proposer des caractères de langue française sur les permis de conduire et les cartes-photo, a déclaré Lisa Thompson, ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires pour rendre les caractères français disponibles sur d’autres produits fournis par ServiceOntario. » Les personnes qui souhaitent ajouter des caractères de langue française à leurs documents sont encouragées à envisager de retarder leur visite jusqu’à ce qu’elles doivent renouveler leur permis de conduire ou leur carte-photo, afin de réduire la cohue et les longs délais d’attente. Les clients devront se rendre dans un centre ServiceOntario avec des pièces d’identité à l’appui pour demander leur nouvelle pièce d’identité. Le gouvernement continue de demander au public de ne se rendre dans un centre ServiceOntario qu’en cas de nécessité et de respecter toutes les mesures de santé publique.