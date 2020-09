Cette année, le Jour des Franco-Ontariens ne s’est pas déroulé comme il en va habituellement. Les rassemblements traditionnels ont, plus souvent qu’autrement, cédé la place à des activités en ligne. Il y a néanmoins eu quelques exceptions mais, encore là, les règlements sanitaires étant ce qu’ils sont, les foules des années passées ne pouvaient être à nouveau au rendez-vous.

Qu’à cela ne tienne! Cela n’a pas empêché Le Cercle de l’amitié d’organiser, dans le respect des règles, deux levers de drapeau, l’un à Brampton et l’autre à Mississauga.

Même si les élèves des écoles francophones n’ont pu s’y joindre, l’organisme a tout de même pu compter sur la participation de personnalités de marque. Ainsi, tout de suite après la cérémonie tenue à Queen’s Park, la députée Natalia Kusendova et la ministre des Affaires francophones Caroline Mulroney se sont rendues à l’hôtel de ville de Mississauga pour le lever du drapeau qui devait y avoir lieu à midi. Elles y ont retrouvé leur collègue, le ministre de l’Éducation Stephen Lecce.

La mairesse Bonnie Crombie et le conseiller Ron Starr étaient également sur place de même que des représentants des conseils scolaires francophones. Qui plus est, pareille cérémonie n’eut été complète sans la participation de la directrice générale du Cercle de l’amitié, Lauraine Côté.

Le maire de Brampton, Patrick Brown, a livré un discours bien senti.

Tous ont eu l’occasion de s’exprimer au micro quant à la valeur de cette journée au cours de laquelle l’histoire et la culture des Franco-Ontariens sont mises en valeur, de même que leurs contributions aux avancées sociales, politiques et économiques de leur province. De plus, cette année, le Jour des Franco-Ontariens a eu lieu dans la foulée de l’adoption de la loi 182 qui fait du drapeau créé par Gaétan Gervais et Michel Dupuis il y a 45 ans un symbole officiel de la province.

Même son de cloche du côté de Brampton : « Depuis plus de 400 ans, les francophones ont joué un rôle énorme dans la province que nous avons aujourd’hui, a lancé le maire Patrick Brown. C’est pourquoi il est important de rendre hommage, non seulement aux gens du passé, mais aussi reconnaissons les plus de 600 000 francophones qui, aujourd’hui, contribuent dans de nombreuses communautés ».

Plusieurs personnalités des milieux politique, communautaire et scolaire étaient présentes à la cérémonie de Brampton où Le Cercle de l’amitié était représenté par Rajiv Bissessur, un membre du conseil d’administration.

Comme ici et là ailleurs en Ontario, l’étendard vert et blanc s’est élevé dans le ciel de Mississauga et Brampton pour rappeler à tous que la francophonie est bien vivante et remplie d’avenir.

PHOTOS – La cérémonie de Mississauga a attiré plusieurs personnalités politiques.