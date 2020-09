Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) tenait son assemblée générale annuelle (AGA) virtuelle le mardi 22 septembre. Issus des quatre coins de la province, 45 participants s’y sont joints pour connaître ce qui s’est passé au cours de la dernière année du côté de ce pilier de l’entrepreneuriat franco-ontarien.

Pour l’essentiel, c’est entre les mains du président de l’organisme, Hosni Zaouali, et de son directeur général, Julien Geremie, que reposait l’AGA.

Comme l’a rappelé M. Zaouali, « l’année 2019-2020 a été particulièrement riche en développements ». Quelques points saillants l’ont émaillée : implantation du plan stratégique de trois ans, révision de la vision, de la mission et des valeurs, refonte des politiques, modernisation de la gouvernance, etc.

Il eut été impossible de brosser un portrait des derniers mois sans parler de la pandémie. « Le CCO a été résilient et nos membres l’ont également été », a commenté le président qui a encouragé le milieu coopératif et de l’entrepreneuriat social à ne pas hésiter à venir chercher de l’aide auprès de l’organisme.

Le rapport d’activités a été présenté par M. Geremie. Le directeur général a décrit à grands traits un bilan très positif malgré les récentes turbulences. Ainsi, le CCO a plus que doublé la taille de son équipe et couvre plus efficacement l’ensemble du territoire ontarien, notamment par l’ouverture d’un bureau à Windsor et d’un autre à Thunder Bay. Le passage progressif au virtuel s’est bien passé. Plusieurs projets et programmes ont été menés à bien et la vente de services a connu une croissance fulgurante.

Julien Geremie a fait remarquer ces changements s’inscrivent dans une tendance au renouvellement qui ne date pas d’hier : « Le CCO s’est vraiment transformé par rapport à ce qu’il était il y a quelques années ».

Qui plus est, la croissance du personnel n’est pas qu’une question de prestige, mais répond à un besoin d’enracinement, de rapport direct avec la clientèle. « Le CCO est constamment en phase de diversification. On est très en lien avec l’environnement qui nous entoure », a indiqué M. Geremie.

Le rapport financier au 31 mars 2020 n’a rien révélé d’inquiétant. Les finances de l’organisme s’inscrivent dans la continuité.

Les élections ont permis de pourvoir deux mandats qui arrivaient à échéance. Élodie Grunerud, nommée par le conseil d’administration au cours de l’année, a été élue et Marcel Mukuta Kalala, qui ne se représentait pas, a été remplacé par Jean Grenier Godard.

Les autres administrateurs, outre M. Zaouali, sont Pierre Dorval, Levit Koloko, Caroline Arcand, Sylvia Bernard, Denis Bourdeau, Lucie Huot et Vincent Lacroix.

L’AGA a aussi été l’occasion de rendre hommage à deux acteurs du milieu communautaire. En effet, le CCO et la Caisse Desjardins Ontario se sont associés pour désigner La Maison Verte, une entreprise sociale de Hearst qui se spécialise dans la production de semis et de légumes, comme Lauréate d’excellence collective institutionnelle.

Zaahirah Atchia, directrice générale de la radio communautaire CHOQ-FM de Toronto, a quant à elle été Lauréate d’excellence collective individuelle. Des dons totalisant 2000 $ seront remis à la Fondation franco-ontarienne dans la foulée de cette remise de prix.

Comme la pandémie n’a pas fini de plomber l’économie, le CCO est plus que jamais nécessaire. Ses employés n’ont donc pas fini de prêter main-forte à la francophonie ontarienne.

PHOTO – Hosni Zaouali