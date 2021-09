Le Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones (MOFIF) tenait sa 18e assemblée générale annuelle, le jeudi 16 septembre, de façon virtuelle.

Cette année, le MOFIF s’est réuni autour d’une assemblée nombreuse, témoin de la place sans cesse grandissante qu’occupe l’organisme dans nos communautés. En effet, l’équipe a présenté un bilan 2020-2021 sous le signe de la créativité, de la résilience et surtout de la solidarité.

Une centaine d’événements, d’initiatives et d’activités ont été réalisés. « Nous avons présenté un bilan témoin d’un travail acharné et d’une mobilisation importante de nos membres et bénévoles. Malgré les effets de la pandémie, le MOFIF a redoublé d’efforts pour assurer une programmation efficace qui répond aux besoins des immigrantes francophones en Ontario.

« Ce bilan est l’accomplissement du travail admirable de notre directrice générale, Carline Zamar, et de la vision de la présidente sortante, Assiatou Diallo », déclare Laïla Faivre, nouvellement élue à la présidence du MOFIF. Les autres membres du nouveau CA sont Évelyne Mudahemuka, vice-présidente; Marie Rosalie Sagna, secrétaire; Oureye Seck, trésorière; et Marie-José Beauplan-Mann, administratrice.

Le MOFIF a aussi procédé à une consultation sur la mobilisation dans le but de renforcer les stratégies de l’organisme pour défendre les droits et intérêts des femmes immigrantes francophones. Les membres présentes ont participé en grand nombre et ont réitéré leur engagement en faveur d’une plus grande mobilisation.

« Avec l’octroi de deux importants financements, un CA avec une vision et une équipe solide, je me réjouis d’entrevoir la nouvelle année sous le signe de la mobilisation! Au moment où nous devons faire le bilan de nos apprentissages sur la pandémie, le MOFIF est fin prêt à travailler sur une relance féministe équitable pour assurer la prise en compte des voix des femmes immigrantes francophones et de leurs alliées », assure Carline Zamar.