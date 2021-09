Le Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones (MOFIF) annonçait, le 14 septembre, un soutien financier de 500 000 $ pour trois ans du ministère des Femmes et de l’égalité des genres du Canada (MFEGC) pour son projet « Femmes d’action, femmes engagées : pour favoriser l’engagement civique et l’inclusion équitable des femmes immigrantes francophones ».

« Au moment où la pandémie fait encore de nombreux dommages dans nos communautés, ce financement arrive à point. Nous savons que les femmes immigrantes francophones étaient aux premières lignes de soutien en ce qui concerne la réponse à la COVID-19.

Or, les barrières à leur plein épanouissement sont encore bien présentes. C’est pourquoi notre projet vise à assurer leur participation pleine et entière aux décisions et à la vie publique », déclare la présidente du MOFIF, Assiatou Diallo.

Ce projet vise à mettre sur pied une communauté de pratique avec plusieurs intervenants du milieu afin de développer des solutions de fond autour de la participation des immigrantes francophones à la vie démocratique.

De plus, des ambassadrices du changement féministe dans les lieux politiques et décisionnels participeront à un programme d’engagement civique afin de favoriser l’intégration de mesures et politiques concrètes pour résorber ces inégalités.

« Quand il est question de relance féministe, on ne peut faire l’économie de la participation de celles qui sont marginalisées et dont les vies ont été plus que touchées par les effets de la pandémie.

« Il est essentiel, dans une visée démocratique, d’assurer la participation substantielle de toutes aux décisions qui ont un effet direct sur leur vie et celle des membres de leur famille. Ce projet est créé afin d’intégrer des mesures systémiques profondes pour assurer cette participation en misant sur l’implication de celles qui sont au cœur des enjeux », affirme la directrice générale Carline Zamar.

Depuis sa fondation, l’organisme travaille à assurer la participation, l’épanouissement et le bien-être des femmes et filles immigrantes francophones. Considérant que l’attention est centrée sur la relance, le MOFIF est fier, par le biais de ce projet et grâce au financement du Ministère, de remettre au centre l’importance de lever les obstacles systémiques auxquels sont confrontées les femmes marginalisées pour assurer une société équitable, inclusive et forte.

