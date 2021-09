Pour une deuxième année consécutive, il n’y a pas eu de grand rassemblement en ce Jour des Franco-Ontariens. Pandémie oblige, les rassemblements traditionnels qui regroupent habituellement des centaines d’élèves des écoles de langue française ont cédé la place à des activités en ligne ou encore à des regroupements dont le nombre de participants était dicté par les bureaux de santé publique.

Qu’à cela ne tienne! Cela n’a pas empêché Le Cercle de l’amitié d’organiser, dans le respect des règles, deux levers de drapeau dans la région de Peel, dont un à Brampton. Même si les élèves des écoles francophones n’ont pu s’y joindre en raison de la pandémie, l’organisme a tout de même pu compter sur la participation de personnalités de marque et de représentants d’organismes dans chacune des deux villes.

À Brampton, pareille cérémonie n’aurait pu avoir lieu sans la participation du centre communautaire et culturel Le Cercle de l’amitié, représenté par Rajim Bissessur, membre du conseil d’administration.

Les invités – le maire de Brampton Patrick Brown, les représentants des conseils scolaires MonAvenir et Viamonde et quelques autres personnalités francophones locales – ont eu l’occasion de s’exprimer au micro sur le parvis de l’Hôtel de Ville, quant à la valeur de cette journée au cours de laquelle l’histoire et la culture des Franco-Ontariens sont mises en valeur, de même que leurs contributions aux avancées sociales, politiques et économiques de la province.

Puis, c’est au son des chansons Mon beau drapeau et Notre Place que l’étendard vert et blanc s’est élevé dans le ciel de Brampton pour rappeler à tous que la francophonie y est bien vivante et que son avenir est toujours prometteur.

L’an prochain, si tout va bien, les règles sanitaires imposées par la pandémie devraient être chose du passé. Ce sera avec une fierté redoublée que tous les francophones de la région de Peel – les petits comme les grands – célébreront ensemble leur fierté d’être Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes.

PHOTO – Le maire Patrick Brown (devant, au centre) et les invités lors de la levée du drapeau.