Le vendredi 24 septembre, vers 10 h 30. Le Celebration Square (Place des célébrations), derrière l’Hôtel de Ville de Mississauga, est des plus calmes : quelques résidents font du tai-chi, une mère promène allègrement ses triplets dans un carrosse à trois places, un sans-abri pique un somme. Près de l’emplacement de la sculpture HEROES, le drapeau franco-ontarien n’attend plus que d’être propulsé au haut du mât pour rejoindre ceux du Canada, de l’Ontario et de la Ville qui sont en berne juste à côté, et même les dépasser.

Quelques minutes avant l’heure fatidique, 11 h, une dizaine de représentants d’organismes francophones sont au rendez-vous à l’invitation de Dan Zein, agent de projets au centre communautaire et culturel Le Cercle de l’amitié de la région de Peel.

Chaque année, l’organisme se donne pour mission d’être l’hôte d’une cérémonie de lever du drapeau vert et blanc en ce Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes. L’une a lieu à Mississauga et l’autre, à la mairie de Brampton. Cette année, le 25 septembre étant un samedi, la cérémonie a eu lieu la veille.

Pandémie oblige, les rassemblements sont limités à 10 à Mississauga. Dan Zain (Cercle de l’amitié), Françoise Myner et Elaine Molgat (Retraite active), Nicole Mollot (Conseil scolaire catholique MonAvenir), Karim Bandali (Conseil scolaire Viamonde), Asmaa Bentaleb (Collège Boréal) sont sur place et bavardent de choses et d’autres.

Pour certains, ce sont des retrouvailles; pour d’autres, l’occasion de faire de nouvelles connaissances et de rencontrer Natalia Kusendova, députée de Mississauga-Centre et adjointe parlementaire à la ministre des Affaires francophones, ainsi que son adjointe Victoria Podbielski. Cette dernière a d’ailleurs distribué aux participants des épinglettes et des petits drapeaux franco-ontariens.

La cérémonie du lever du drapeau pouvait maintenant commencer.

Le représentant du Cercle de l’amitié et maître de cérémonie Dan Zein a remercié les invités d’être toujours fidèles pour célébrer le Jour des Franco-Ontariens. « C’est une belle occasion de se réunir et de proclamer haut et fort notre francophonie », dit-il, avant de céder la parole à la députée Kusendova.

Natalia Kusendova a rappelé l’historique du drapeau franco-ontarien et sa création par Gaétan Gervais et Michel Dupuis en 1975. « En reconnaissance de la première fois que le drapeau a été hissé, le 25 septembre a été nommé le Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes », précise-t-elle.

« Cette journée est également spéciale, ajoute la députée de Missisauga-Centre, car elle marque le premier anniversaire de mon projet de loi qui a fait du drapeau un emblème officiel de la province de l’Ontario. »

Elle a aussi évoqué l’importante contribution des francophones et leur rôle comme un des peuples fondateurs de l’Ontario. Mme Kusendova a conclu son allocution en invitant tout un chacun « à réfléchir sur la place des francophones dans nos communautés et à reconnaître leurs contributions au façonnement de la province ». Puis, elle a remercié les participants pour leur contribution à la Francophonie.

Les représentants des conseils scolaires se sont ensuite succédé au micro. La surintendante de l’éducation Nicole Mollot a souligné que les élèves du Csc MonAvenir célébreront virtuellement, pour une deuxième année consécutive, le Jour des Franco-Ontariens et participeront aux diverses activités prévues à leurs écoles respectives. « Notre jeunesse est fière de porter le drapeau franco-ontarien », a-t-elle conclu.

Pour sa part, Karim Bandali, a souligné que cette journée est un jour de fête pour tous les Franco-Ontariens : « Prenons le temps de célébrer notre fête et notre culture ».

À la suite des brèves allocutions, place au lever du drapeau. La députée Kusendova a hissé le drapeau franco-ontarien et c’est sur la chanson Mon beau drapeau que s’est conclue la célébration à Mississauga.

Rendez-vous en présentiel en 2022!

PHOTO – Les participants au lever du drapeau à Mississauga. De gauche à droite : Elaine Molgat et Françoise Myner (Retraite active), Nicole Mollot (Conseil scolaire catholique MonAvenir), Natalia Kusendova (députée de Mississauga-Centre), Karim Bandali (Conseil scolaire Viamonde), Asmaa Bentaleb (Collège Boréal) et Dan Zain (Cercle de l’amitié)