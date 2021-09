Pour une deuxième année de suite, la majorité des communautés francophones ont préféré s’abstenir de se rassembler en masse pour célébrer le Jour des Franco-Ontariens. Mais même un petit groupe peut suffire lorsqu’il s’agit de souligner la pertinence et l’actualité de cette fête.

C’est d’autant plus vrai dans la capitale ontarienne où les personnalités influentes ne manquent pas. C’est ainsi que des représentants de l’ACFO-Toronto, soit son président Serge Paul et sa vice-présidente Zahra Diallo, ont côtoyé les autres dignitaires présents à la cérémonie, en l’occurrence le maire John Tory, la conseillère municipale Jennifer McKelvie, la commissaire aux services en français Kelly Burke, etc.

À l’hôtel de ville, avec pour arrière-plan le mât réservé ce jour-là pour le célèbre étendard vert et blanc, chacun y est allé de son discours.

Première à s’adresser à l’assistance, Mme Diallo a donné le ton. « Aujourd’hui, tous les francophones de l’Ontario à travers la province célèbre comme nous la culture et la langue française. Et nous sommes heureux de voir, année après année, la croissance de notre communauté francophone de Toronto », a-t-elle déclaré après avoir invité les Franco-Ontariens à prendre leur place.

« Toronto compte plus de 210 000 francophones et francophiles d’origines diverses, a renchéri M. Tory. L’une des singularités du français est d’unir toutes ces communautés culturelles. » C’est d’ailleurs dans la capitale ontarienne, a rappelé le maire, que cette diversité est la plus poussée et elle témoigne des valeurs de la société canadienne.

Mme McKelvie a de son côté salué les avancées de l’Ontario attribuables à cette minorité linguistique si active : « Alors que nous célébrons le 46e anniversaire du drapeau franco-ontarien, nous nous souvenons des contributions de la communauté francophone ». Soulignons que la conseillère pour Scarborough-Rouge Park est également présidente du comité consultatif aux affaires francophones de Toronto.

Puis, la commissaire aux services en français de l’Ontario a parlé de son rôle au bureau de l’Ombudsman : « La surveillance de l’application de la Loi sur les services en français est une grande responsabilité, a commenté Mme Burke. Nous travaillons avec tous ceux et celles qui nous contactent pour parler des enjeux auxquels ils font face ». Elle a également rappelé que la Ville de Toronto fait partie de l’Association française des municipalités de l’Ontario.

Le drapeau a ensuite été hissé au sommet du mât, renouvelant ainsi un usage désormais fermement établi. Celui-ci n’est pas près de s’éteindre puisque la Ville de Toronto a récemment reconnu le Jour des Franco-Ontariens comme une célébration figurant officiellement à son calendrier. La proclamation à cet effet, encadrée, a été remise par le maire Tory aux représentants de l’ACFO-Toronto.

PHOTO – Serge Paul et Zahra Diallo montrent fièrement la proclamation de la Ville de Toronto faisant officiellement du Jour des Franco-Ontarien une fête reconnue par la municipalité.