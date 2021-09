Le peintre et sculpteur espagnol Pablo Picasso a eu une longue vie au cours de laquelle il a expérimenté différents styles, approches et disciplines artistiques. Dans la jeune vingtaine, alors méconnu, c’est la couleur bleue qui l’inspira et qui domina ses toiles. C’est ce que les spécialistes de son oeuvre nomment « la période bleue » (1901-1904) et qui fera prochainement l’objet d’une exposition au Musée des beaux-arts de l’Ontario.

À partir du 6 octobre pour les membres, du 9 octobre pour les détenteurs d’un laissez-passer annuel et du 26 octobre pour le public en général, l’exposition Picasso : Painting the Blue Period permettra aux visiteurs d’explorer ce que furent ces années cruciales dans le développement de cet artiste de renommée mondiale. Plus de 100 oeuvres et artéfacts seront ainsi rassemblés, constituant en cela l’exposition la plus importante sur la période bleue à être présentée dans l’histoire canadienne.

D’abondantes explications sur le parcours de Picasso et le contexte dans lequel ces toiles ont été peintes seront également offertes. L’artiste, partageant son temps entre Barcelone et Paris – la capitale française allant s’imposer comme le lieu de résidence de Picasso pour la plus grande partie de sa vie –, en était alors à se chercher une voie, empruntant aux styles de ses contemporains pour ensuite réinventer à sa façon ce qui lui semblait prometteur.

Le bleu, couleur froide, s’imposa à la suite du suicide d’un ami. Les thématiques se firent aussi plus sombres au cours de ces années : la pauvreté, la vieillesse, la dépression, la mort… Austères et empreintes de symbolisme, les toiles de cette période sont aussi marquées par les événements et problèmes sociaux de l’époque, Picasso vivant alors lui-même dans le dénuement pendant cette période de formation.

Des causeries gratuites accessibles sur Zoom accompagneront cette exposition cet automne : une portera sur Picasso, les femmes et le féminisme; une autre sur l’opinion d’artistes contemporains sur le célèbre peintre; Kenneth Brummel, conservateur de l’exposition, parlera plus en détail de la période bleue; et finalement, les technologies mises au service de l’étude de l’art pictural feront aussi l’objet d’une conférence. Qui plus est, des ateliers de peinture pour se familiariser avec les techniques de Picasso et la charge émotive qu’elles permettent émailleront le calendrier en octobre et novembre.

Il est nécessaire de se procurer les billets à l’avance et, bien entendu, de respecter les consignes sanitaires. Pour plus d’information sur l’exposition Picasso : Painting the Blue Period, les activités qui l’entourent et les procédures d’admission de l’AGO : ago.ca.

PHOTO – La chambre bleue (1901), une toile de Pablo Picasso qui sera exposée à l’AGO (huile sur toile, 50,5 x 61,6 cm. The Phillips Collection, Washington, DC. Acquise en 1927 © Picasso Estate / SOCAN, 2021)