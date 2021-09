L’ère numérique bat son plein en 2021, et AlphaNumérique est une entreprise qui offre des formations gratuites pour aider le public à naviguer la culture de l’Internet.

Pour les résidents du Grand Toronto, ces webinaires sont aussi disponibles en partenariat avec la Bibliothèque publique de Toronto sur la plateforme Webex. Les inscriptions se font par le biais d’Eventbrite et de la Bibliothèque.

Pourquoi sommes-nous accros aux réseaux sociaux? Parce qu’une grande majorité des Canadiens avouent qu’ils auraient de la difficulté à vivre sans l’accès à leur cellulaire, leur tablette électronique ou leurs comptes de médias sociaux.

De plus, tout n’est pas que négatif. Les réseaux permettent de s’exprimer, de rester en contact avec la famille éloignée et de se tenir au courant des diverses initiatives des gens et des industries. Malheureusement, cela crée une dépendance et des implications problématiques.

Les algorithmes sont conçus pour attirer les clients et les fidéliser à une utilisation quotidienne qui entraîne les utilisateurs à vivre une « surstimulation » visuelle et auditive. Le désir de faire partie d’un cercle social devient très pressant. Puis, les algorithmes sont assez puissants pour seulement montrer des informations qui s’alignent avec ces propos.

Avec tous ses facteurs, être en ligne devient rapidement une surcharge numérique qui favorise les réactions émotives non basées sur la réflexion, sans compter tout le débat d’éthique qui entoure la prise et l’utilisation des données personnelles.

Facebook, par exemple, monnaye les données de ses usagers en vendant aux annonceurs des cibles publicitaires anonymes générées grâce aux comportements de ses usagers. C’est ainsi que les réseaux sociaux justifient la gratuité de leurs services.

Idéalement, il faut des règles plus strictes pour ces plateformes et surtout un cadre clair qui réglemente les algorithmes. Une modernisation de la protection des renseignements personnels est aussi d’actualité. Ensuite, il faudrait peut-être obliger les géants du Web à partager la valeur monétaire des données personnelles sur leur site.

Entre-temps, des pistes de solution pour le bien-être personnel seraient de pratiquer la sobriété numérique ou, au moins, équilibrer ses habitudes et explorer des plateformes autres que les réseaux sociaux.

Pour ceux qui désirent vraiment être au courant, il faut lire les conditions générales d’utilisation. Il existe des sites Web, tels tosdr.org et datadetoxkit.org, qui aident à comprendre ces textes.

Le prochain webinaire d’AlphaNumérique, en partenariat avec la TPL se tiendra le 12 janvier à 19 h et portera sur le concept de l’infonuagique.

(Crédit photo : Pexels)