Réseau Ontario et le collège La Cité présentent un spectacle unique et fougueux pour célébrer la Journée des Franco-Ontariens le 25 septembre, également jour du lever du drapeau vert et blanc. À cette occasion, le groupe musical Les Rats d’Swompe sera à l’affiche des festivités de manière virtuelle. La performance sera diffusée en direct du studio du collège La Cité à Ottawa.

« Le collège La Cité est fier de pouvoir faire vivre à toute la communauté́ franco-ontarienne – voire francophone en milieu minoritaire du pays – une expérience virtuelle unique en provenance du studio du pavillon Excentricité́. Célébrons ensemble notre magnifique langue française et notre riche culture », mentionne Lise Bourgeois, présidente et directrice générale du collège La Cité, par voie de communiqué.

Pour sa part, Réseau Ontario s’est dit honoré de participer à ce projet, justement pour continuer à démontrer son soutien aux artistes francophones, leur permettant de diffuser leur spectacle à un plus grand nombre d’auditeurs.

« Les 18 derniers mois ont été très difficiles tant pour les artistes de la francophonie canadienne que pour tous les Canadiens. Réseau Ontario est donc très fier de pouvoir s’associer à ce projet de célébration virtuelle, pour la journée des Franco-Ontariens », souligne Martin Arseneau, directeur général de Réseau Ontario.

Les participants au spectacle du 25 septembre sont entre bonnes mains, car Les Rats d’Swompe sont des habitués des scènes franco-ontariennes. Basé à Ottawa, le groupe est composé de Yan Leduc (voix, guitare), Martin Rocheleau (basse), Patrick Pharand (violon), Brandon Girouard (guitare) et Simon Joly (batterie).

Leur premier album, Vivre en ville, les a rapidement propulsés sur scène à la suite d’un succès radiophonique d’envergure avec leurs chansons Vivre en ville, Monde de fous, Tisonagan et Le Temps des pommes.

Ils reviennent en force cet automne avec plusieurs nouveaux projets artistiques, notamment le lancement d’un nouvel album.

Les Rats d’Swompe et leurs invités surprises seront heureux d’offrir une soirée chaleureuse, dansante et amusante, aux sonorités rock et traditionnelles.

PHOTO – Les Rats d’Swompe