Envie de voyager mais l’idée semble encore un peu trop risquée? L’installation Little Canada propose un aperçu en miniature de différentes villes du pays toutes situées dans un même endroit, au centre-ville de Toronto.

Ce Canada miniature est une célébration de tout ce qui est canadien. C’est un voyage de découvertes uniques par le biais d’images et de sons de ce grand pays. Pour reprendre les mots des créateurs, c’est « un lieu qui libérera votre sens enfantin d’émerveillement, de découverte et de curiosité ».

Le projet voit le jour quand Jean-Louis Brenninkmeijer, un nouvel arrivant, commence à s’intéresser à toutes les merveilles du Canada en aidant ses enfants avec leurs travaux scolaires. « J’étais heureux de découvrir ces merveilles à travers leurs yeux », indique-t-il.

Puis, inspiré par une visite à Miniatur Wunderland à Hambourg, en Allemagne, M. Brenninkmeijer a décidé de créer un monde miniature similaire pour le Canada. Encouragé par ses mentors, c’est en 2011 qu’il quitte son emploi et se consacre pleinement à la réalisation de son rêve. Il s’associe rapidement avec Dave Maclean, un ingénieur civil passionné de modélisme depuis sa jeunesse, qui avait déjà l’expérience de construire des dizaines de trains miniatures pour divers clients.

Avec une passion et une vision communes, les deux hommes s’entourent d’une équipe formée d’une cinquantaine de personnes talentueuses, expertes dans leurs domaines respectifs et le projet va de l’avant. Des milliers d’heures de travail plus tard, l’exposition voit le jour.

Pour l’instant, l’exposition comprend des miniatures de Niagara, Toronto, Golden Horseshoe, Ottawa et Québec avec l’intention d’ajouter la ville de Montréal ainsi que des paysages exceptionnels tels ceux des Rocheuses, du Grand Nord, des côtes Est/Ouest et des Prairies.

Le projet inclut également la possibilité loufoque de se faire « miniaturiser » pour être placé sur les maquettes. Eh oui, les citoyens miniatures sont en fait, pour la plupart, de réels Canadiens.

De plus, les maquettes comptent environ 10 000 personnages miniatures, 5000 arbres et la tour CN mesure 14,5 pi de hauteur! Depuis l’ouverture de l’exposition, il y a 300 voitures autonomes qui sillonnent les rues constamment. Impressionnant quand même!

L’exposition est présentée au 10, rue Dundas Est, à Toronto, juste en face du Centre Eaton et de la place Yonge-Dundas. Les billets sont disponibles sur le site Web de Little Canada (29$ pour les adultes, 25 $ pour les aînés et 19 $ pour les enfants de 4 à 12 ans). Pour tout renseignement : www.little-canada.ca

(Crédit photo : www.little-canada.ca)