La Maison des coopératives du Togo (MCT) et le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) viennent d’annoncer leur série de webinaires Passerelle Afrique-Ontario.

Cette collaboration met en relief le rôle que jouent les coopératives dans le développement de leurs communautés, surtout chez des femmes et des nouveaux arrivants. C’est aussi de sensibiliser des porteurs de projet sur les occasions qui existent entre les pays d’accueil et les pays d’origine.

« Nous sommes ravis de ce partenariat. Cette série représente une première collaboration entre nos organismes que nous espérons continuer d’année en année. Nous voulons partager les histoires de succès et dévoiler les opportunités et des marchés qui existent pour les entrepreneurs sociaux et solidaires, affirme Paula Haapanen, directrice principale du Pôle Innovation du CCO.

« Cette année l’accent est sur le Togo et il est prévu de mettre en relief un nouveau pays africain chaque année. »

La série commencera le 7 octobre avec une présentation sur la MCT et le CCO, ainsi qu’un survol démographique et économique du Togo et l’Ontario.

Le 19 octobre, dans le cadre de la Semaine nationale des coopératives au Canada, il y aura un panel axé sur la coopération et les femmes, avec des représentantes des coopératives démarrées et gérées par les femmes en Ontario et au Togo. Elles vont partager leurs raisons d’être, leurs expériences et leurs astuces pour le succès.

La troisième séance, le 4 novembre, vise plus large, avec le thème de la diaspora africaine et des échanges économiques avec l’Afrique. Découvrir le rôle que la diaspora joue dans le développement économique des pays africains et la nécessité de mettre en place des programmes d’accompagnement de cette diaspora ici et là-bas.

La dernière activité aura lieu le 18 novembre avec une occasion de réseautage entre des acteurs dans l’écosystème de l’économie sociale au Togo et en Ontario. « Ce projet a pour but de favoriser la collaboration entre les coopératives. Concrètement, il facilite le développement de relations économiques et d’autres relations mutuellement bénéfiques, se concentre sur la construction et l’échange des connaissances, approfondit l’action commune des grandes coopératives et des groupes coopératifs et encourage la discussion autour d’un plan de soutien aux petites et moyennes coopératives », a conclu Baudouin Kola, président APES/Maison des coopératives du Togo.

PHOTO – Paula Haapanen, directrice principale du Pôle Innovation du CCO