Un méga spectacle était à l’honneur pour les célébrations du 25 septembre, Journée des Franco-Ontariens. Ce sont le service de la construction identitaire, le ministère de l’Éducation, les 12 conseils scolaires francophones de la province et des organismes francophones qui, en partenariat, ont organisé ce méga spectacle en diffusion sur le Web.

Quel beau rassemblement! Le groupe d’improvisation Improtéine se montre hors pair comme maître de cérémonie et la présence des classes scolaires sur d’immenses écrans entourant la scène ajoute vraiment une touche particulière à la célébration.

Des capsules éducatives, des activités interactives et des performances d’artistes franco-ontariens se succèdent au fil de la diffusion. DJ Unpier, Yao, Twin Flames, Marie-clo, Céleste Lévis, Damien Robitaille et plus encore font tous partie de l’événement.

Le 25 septembre souligne la date du premier lever du drapeau franco-ontarien qui a eu lieu en 1975 à l’Université Laurentienne à Sudbury. Ses deux créateurs, Michel Dupuis et Gaétan Gervais, ont créé un étendard représentatif des francophones de la province : le trille pour l’Ontario, le lys pour la langue française, le vert pour les étés et le blanc pour les hivers. Le drapeau est devenu le symbole officiel de la province en 2001.

C’est seulement en 2010 que le 25 septembre est devenu le Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes. La loi sur cette journée officielle, adoptée à l’unanimité en avril par l’Assemblée législative, proclame le 25 septembre comme le Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes. Tous les ans, il reconnaît la contribution de la communauté francophone de l’Ontario à la vie culturelle, historique, sociale, économique et politique de la province.

La méga célébration et toutes les activités connexes sont disponibles jusqu’au 1er octobre sur le site https://mondrapeaufranco.ca

PHOTO – Quelques-uns des artistes invités