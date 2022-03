Le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, et le président du conseil d’administration, Jean Lépine, annoncent la nomination de Michelle Séguin à titre de présidente-directrice générale (PDG) du Groupe Média TFO. Le mandat de Mme Séguin a débuté le 24 février, jour de l’annonce.

« L’éducation en français est d’une importance cruciale pour la prospérité économique à long terme de l’Ontario et notre dynamisme culturel, c’est pourquoi notre gouvernement renforce le soutien et l’éducation de la communauté franco-ontarienne, a déclaré le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce.

« Je félicite Michelle Séguin pour sa nomination au poste de présidente-directrice générale du Groupe Média TFO, et j’ai hâte de travailler avec elle pour faire en sorte que tous les étudiants francophones atteignent leur plein potentiel grâce à des opportunités d’apprentissage en français qui sont dynamiques, de qualité et avant-gardistes. »

« Dès le moment où nous lui avons demandé d’assumer la direction de TFO en intérim en mai 2021, Mme Séguin a mis les employés et la communauté franco-ontarienne au cœur de sa vision. Forte de ses expériences de dirigeante d’institutions publiques, elle a su démontrer qu’elle est une leader réfléchie et axée sur les valeurs de l’organisation. Elle croit que sa plus grande responsabilité est de préparer les futurs leaders, de faire grandir les gens et de les laisser briller », explique Jean Lépine, président du conseil d’administration.

« Je suis honorée de la confiance que me témoignent Stephen Lecce et le conseil d’administration de Groupe Média TFO avec cette nomination. C’est très humblement et avec fierté que j’ai accepté ces nouvelles responsabilités. À l’aube du lancement de notre nouveau plan stratégique 2022-2025, je suis heureuse de pouvoir contribuer au rayonnement d’une organisation publique aussi importante pour la francophonie.

« Avec cette nouvelle vision, nous souhaitons créer un environnement de travail engagé et enrichissant, ancrer TFO dans la communauté francophone et faire évoluer notre offre pour continuer de soutenir le personnel enseignant, les apprenants et les parents. Comme je le dis souvent, « on ne fait rien tout seul » : c’est ensemble que nous allons accomplir nos plus grands succès. », a affirmé la nouvelle PDG, Michelle Séguin.

« Madame Séguin est la leader dont TFO a besoin pour la prochaine phase de son développement et pour propulser notre média public franco-ontarien vers un avenir créatif et stimulant. » ajoute Monsieur Lépine.

Franco-Ontariene originaire d’Ottawa, Michelle Séguin œuvre à TFO depuis juin 2019. Elle a occupé plusieurs positions stratégiques, notamment aux finances, aux ressources humaines, aux affaires juridiques et au soutien au conseil d’administration. Elle occupait le poste de PDG par intérim depuis mai dernier.

SOURCE – Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario