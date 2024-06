Le directeur de l’éducation du Conseil scolaire Viamonde, Michel Laverdière, a annoncé le 13 juin son départ imminent pour une retraite bien méritée. Il avait mis sa retraite sur pause en avril 2022 pour prendre la direction de l’éducation du Conseil de façon intérimaire. Son départ est maintenant annoncé pour décembre prochain.

Au cours de ses deux années et demie à la direction de l’Éducation, M. Laverdière aura tenu sa promesse de rapprocher son bureau des écoles, en effectuant de fréquentes visites sur le terrain.

« Un conseil scolaire, c’est d’abord et avant tout les gens qui le composent. J’ai voulu que les gens sur le terrain sentent que nous travaillons pour eux, afin qu’ils puissent donner le meilleur d’eux-mêmes, pour les élèves. J’ai donc pris le temps d’aller à la rencontre des jeunes et du personnel dans les écoles, tout comme j’ai pris le temps de rencontrer les parents siégeant aux conseils d’écoles et participé à diverses fêtes et célébrations de la communauté », indique-t-il.

Au moment de partir, son leg comprendra aussi la mise en place de diverses initiatives pour améliorer la transparence et l’efficacité organisationnelle, dont la publication d’un bilan trimestriel de la planification stratégique, la création de comités permanents, la réorganisation du manuel des politiques et des directives administratives et la mise en place d’un processus de traitement des plaintes, pour ne nommer que celles-là.

M. Laverdière aura également profité de son temps à la direction de l’Éducation pour solidifier l’équipe exécutive de gestion, dont plusieurs occupaient jusque-là des postes de façon intérimaire ou étaient nouvellement en poste.

La présidente du Conseil, Geneviève Oger, ne tarit pas d’éloges au sujet des accomplissements de M. Laverdière à la direction de l’éducation : « Au nom de l’ensemble des conseillères et conseillers scolaires de Viamonde, je salue le leadership exercé par Michel Laverdière au long de son mandat. M. Laverdière a permis à notre conseil de retrouver une stabilité à la suite de la pandémie et a introduit des méthodes de travail innovantes. Son approche collaborative et sa communication ouverte nous ont permis de cultiver l’inclusion et d’avancer main dans la main avec la communauté. La réussite des élèves est d’ailleurs au rendez-vous, puisque Viamonde affiche les meilleurs résultats de l’OQRE de la province. »

Un processus visant à trouver la personne qui lui succédera de façon permanente sera lancé très bientôt.

Photo : Le départ de Michel Laverdière est prévu pour décembre prochain.