L’Université de l’Ontario français (UOF) a annoncé l’arrivée de Marie-Lison Fougère à la présidence du Conseil de gouvernance. Elle succède à Jacques Naud dont le mandat à l’UOF a pris fin au début juin.

Marie-Lison Fougère a mené une carrière de plus de 30 ans à la Fonction publique de l’Ontario. Elle y a occupé un large éventail de postes de haute gestion dans divers secteurs. Elle a d’ailleurs rempli les fonctions de sous-ministre dans plusieurs ministères.

Haute fonctionnaire chevronnée, elle a été maître d’œuvre de nombreuses politiques publiques, entre autres, pour l’accès accru à l’éducation en langue française tant aux niveaux élémentaire et secondaire que postsecondaire et pour l’avancement de la francophonie avec la Loi modernisée des services en français.

Elle assume la présidence du Conseil de gouvernance depuis le 10 juin et est à la tête du comité exécutif du Conseil en plus d’être membre d’office des comités de gouvernance.

Mme Fougère a rejoint les instances institutionnelles de l’UOF il y a un peu plus d’un an. Durant cette période, elle s’est approprié les dossiers de l’Université en présidant le comité des affaires académiques du Conseil en plus de siéger à son comité exécutif. Cette expérience, combinée à l’appui de ses collègues au Conseil, facilitera sa transition à la présidence.

Désireuse de contribuer davantage à la poursuite de l’excellence universitaire en français, Mme Fougère a déclaré : « Je suis prête à mettre l’épaule à la roue et à travailler intensément avec toute la communauté universitaire pour faire de ce projet de société qu’est l’UOF une réalité tangible pour les générations actuelles et futures. Il en va de la vitalité et de l’avenir non seulement de la francophonie ontarienne, mais de toute la francophonie canadienne. »