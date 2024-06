Richard Caumartin

Dans le cadre du Mois de la Fierté à Toronto, le Collège Boréal organisait le jeudi 13 juin une activité intitulée « Fierté Boréal : le spectacle drag » sur son campus.

Animée par l’humoriste Sarah St-Fleur, communément appelé « la Québécoise de Toronto ». En vedette lors de cette soirée, les drag-queens (travestis masculins vêtus et maquillés de manière extravagante) Jezebel Bardot, Ocean La’Vodka Giovanni et Sophie Stiquée ont dansé avec beaucoup d’humour pour les spectateurs en faisant du lip-sync sur des chansons populaires dans les deux langues.

Un cocktail a été servi en début de soirée, suivi des prestations de La’Vodka Giovanni et Sophie Stiquée. Les deux drag-queens ont ensuite demandé la participation de quatre personnes pour un concours de lip-sync et la ou le gagnant pouvait gagner un bon d’achat de 35 $ du Café Balzac, voisin du Collège Boréal dans le quartier de La Distillerie.

Deux femmes et deux hommes courageux ont relevé le défi, dansant sur une musique de leur choix avec un boa de plumes autour des épaules. La foule dans l’auditorium du Collège les encourageait à tout rompre, en sifflant et en applaudissant aux moindres mouvements réussis ou sensuels, comme le feraient les drag-queens de métier.

Finalement, un homme et une femme ont recueilli le plus haut niveau d’applaudissements et ont dû refaire une danse ensemble pour déterminer la ou le gagnant. C’est la jeune femme qui a remporté le prix. Cette activité était destinée à mettre de l’ambiance et du plaisir dans la salle, de créer une atmosphère de fête comme le font régulièrement les drag-queens en spectacle. C’était réussi! Les drag-queens provoquent beaucoup de rétroactions avec le public avec leur humour aguicheur et subtil.

En dernière partie, les spectateurs ont assisté à une performance de l’une des rares drag-queens francophones de Toronto qui s’est taillé une place de choix dans ce monde hautement compétitif, Jezebel Bardot (Jason Pelletier). L’artiste possède vraiment l’art du drag et est très acrobatique sur scène. Vêtue d’un costume rose en paillettes et d’un boa de plumes de même couleur, elle a démontré pourquoi elle était adulée et populaire. Élégant et raffiné, son style rappelle un peu celui de la chanteuse Dalida.

Bref, une soirée agréable pour souligner le Mois de la Fierté sous l’égide des organismes FrancoQueer et Action positive.

Photo : Jezebel Bardot et la gagnante du concours de lip-sync