Zolen Jolene

La Journée nationale des peuples autochtones a été présentée par le Native Canadian Center de Toronto (NCCT) au Centre Harbourfront.

Le Native Canadian Center est un centre culturel communautaire autochtone situé au cœur du centre-ville de Toronto dans un magnifique bâtiment patrimonial. Depuis plus de 60 ans, il contribue à l’épanouissement d’une communauté autochtone saine et dynamique à Toronto. En tant qu’organisation caritative, il offre un large éventail de programmes et services fondés sur la culture, les traditions et les enseignements autochtones.

Dans le cadre du Mois national de l’histoire Autochtone, la Journée nationale des peuples autochtones est célébrée chaque année le 21 juin. Elle a pour but d’honorer et de reconnaître la culture, les traditions, l’histoire et la résilience des Premières nations, des Métis et des Inuits de tout le pays.

Cette année, était la deuxième célébration annuelle au Harbourfornt Queens Quay de Toronto, avec une journée complète d’activités pour tous les âges et tous les niveaux !

Le programme mettait de l’avant un marché autochtone, des performances culturelles, une tente avec de la nourriture autochtone, un défilé de mode (Little Feather Designs Ocean Kiana Neechi par Nature Lesley Hampton), et de la musique par Bear Moon et Shawnee Kish, nominée aux Juno Awards.

La Journée des peuples autochtones 2024 a été une expérience inoubliable pour toutes les personnes présentes et, en même temps, c’était formidable d’être en plein air au bord du lac Ontario le premier jour de l’été.

Photo (crédit : Zolen Jolene) : Des artistes autochtones jouent de la musique sur scène.