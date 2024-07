Richard Caumartin

Les administrateurs de Centres d’Accueil Héritage (CAH) ont accueilli les membres de l’organisme le mercredi 26 juin au campus torontois du Collège Boréal pour la 46e assemblée générale annuelle (AGA) du centre pour aînés. La dernière année a été une période significative pour CAH qui a célébré son 45e anniversaire.

« Ce voyage de 45 ans a façonné notre modèle unique d’offre de logement avec services qui nous permet aujourd’hui de fournir aux personnes âgées francophones la possibilité de vieillir sur place, proposant une alternative à l’institutionnalisation prématurée, explique la directrice générale de CAH, Barbara Ceccarelli, dans son rapport annuel.

« Notre modèle, ancré dans des pratiques inclusives et bienveillantes, favorise la qualité de vie et le bien-être des clients, aidants et de leurs partenaires de soins. Nous sommes fiers de nos réalisations tout en étant conscients qu’il reste encore beaucoup à faire pour que plus de francophones vieillissants de la région de Toronto puissent accéder à nos services. »

La dernière année a été marquée par le gala du 45e anniversaire à l’Université de l’Ontario français, par le processus de conformité aux exigences de la Loi de 2010 sur les organismes sans but lucratif de l’Ontario et à s’assurer que les documents constitutifs de CAH reflètent son identité, son mandat, sa vision, ses valeurs et les meilleures pratiques en matière de gouvernance.

« Nous nous sommes engagés dans la planification stratégique pour les cinq prochaines années, explique le président Denis Frawley. Nous avons aussi consacré cette année à l’engagement avec notre communauté, nos clients et nos employés pour mieux comprendre leurs attentes envers CAH et comment nous assurer de continuer à répondre aux besoins des aînés de manière significative et holistique. »

La trésorière Geneviève Grenier a présenté les états financiers de 2023-2024 et tout va bien, avec un surplus budgétaire. Parmi les améliorations majeures à noter, toutes les fenêtres de Place Saint-Laurent ont été remplacées.

Ce rapport a été suivi par la période d’élection des administrateurs et trois postes étaient à pourvoir. Les membres de l’assemblée ont élu par acclamation pour un mandat de trois ans Raisa Pesel, Vanessa Cangé et Denis Frawley. Joyce Irvine a ensuite annoncé que Sylvie Lavoie et Denis Frawley avaient été choisis pour devenir membres honoraires (membre à vie) de CAH.

Après l’AGA, Mme Irvine et M. Frawley ont procédé au dévoilement de la plaque de reconnaissance des pères fondateurs de l’organisme en présence de Pierre Gravel, un résident de Place Saint-Laurent et seul survivant du groupe fondateur de CAH.

Il y a plusieurs années, l’ancienne plaque avait été enlevée pendant des rénovations au foyer de la Place Saint-Laurent et n’a pas été revue depuis. Encore aujourd’hui, sa disparition demeure un mystère. M. Gravel avait insisté auprès des administrateurs pour la remplacer.

La nouvelle plaque sera installée bien en vue pour les résidents et les visiteurs au 33, Hahn Place. Les acteurs principaux de la fondation de CAH retrouvent donc leur juste place dans le bâtiment de 135 logements abordables pour les aînés francophones de la métropole.

Photo : Les administrateurs de CAH entourent le dernier des fondateurs de CAH derrière la nouvelle plaque des pères fondateurs. De gauche à droite : (devant) Diane Saint-Pierre, Geneviève Grenier, Denis Frawley, Pierre Gravel, Joyce Irvine et Marek Nesvadba; (derrière) Edgar-Casimir Lalo-Sayo, Safia Fakim et Vanessa Cangé.