Richard Caumartin

Pour terminer sa saison culturelle en force, l’Alliance française de Toronto (AFT) proposait un double concert le vendredi 21 juin dans le cadre de la Fête de la musique. Tradition française, cette activité est marquée par des concerts et des événements organisés dans les villes de France. Des scènes sont montées dans les rues, les parcs et les places publiques, et les artistes se succèdent tout au long de la journée et de la nuit.

Pour l’occasion, l’AFT a mis en lumière deux artistes québécois : Marco Ema et Émerik St-Cyr Labbé, qui se produit sous le nom de Mon doux Saigneur. La soirée a été animée par le directeur général de l’AFT, Pierre-Emmanuel Jacob.

« Nous célébrons ce soir la Fête de la musique, une tradition vieille de plus de 40 ans. Cet événement rend hommage à la musique et met en valeur l’ampleur et la diversité des pratiques musicales ainsi que tous les genres musicaux, explique M. Jacob.

« Le 21 juin est aussi la Journée nationale des peuples autochtones, une occasion de souligner le patrimoine unique, la diversité culturelle et les réalisations remarquables des Premières Nations, des Inuits et des Métis. C’est pourquoi dans notre galerie, nous avons une exposition de Natalie King, une artiste franco-ontarienne, queer et algonquine. »

En première partie du spectacle, Marco Ema a embarqué l’auditoire dans son univers hindi rock, et pop. Originaire de Thetford Mines au Québec, son inspiration musicale provient principalement de la poésie de Lou Reed, du son des Arctic Monkeys et des textes de Marie-Pierre Arthur, Pierre Lapointe et Avec pas d’casque.

Il aborde souvent dans ses textes le passage à la vie adulte et tout ce que ça représente. Une belle découverte pour le public torontois, car sur la scène du théâtre Spadina, il a démontré beaucoup de passion pour sa musique et transmet bien ses émotions à l’auditoire.

En deuxième partie, Mon Doux Saigneur a présenté son répertoire musical : un étonnant mélange de folk hanté de blues du désert et de country. Accompagné d’excellents musiciens, le groupe a interprété plusieurs chansons de son album Fleur de l’âge sorti en mai 2022. Les spectateurs ont apprécié les sonorités des années 1970 et 1980 avec des refrains accrocheurs. Plusieurs se sont levés pour danser dans l’allée du théâtre Spadina, faisant de ce happening musical un succès pour clore la saison culturelle de l’AFT.

Photo : Le chanteur Marco Ema et ses musiciens