Le Bureau du Québec à Toronto (BQT) a récemment accueilli sa nouvelle cheffe de poste, Marianna Simeone, qui succède à Catherine Tadros. Cette dernière a terminé son mandat le 3 juin et a été nommée déléguée du Québec à Singapour, en Asie du Sud-Est. Marianna Simeone a eu une carrière remarquable dans les domaines des relations internationales, des communications et du journalisme.

Leader reconnue, elle a dirigé la Chambre de commerce italienne au Canada pendant 14 ans, période durant laquelle l’organisation s’est hissée parmi les plus performantes du réseau mondial des chambres de commerce italiennes à l’étranger.

Excellente communicatrice, Mme Simeone s’est illustrée sur les grands réseaux médiatiques canadiens, notamment à CBC/Radio-Canada. Pendant près de 20 ans, elle a été animatrice et éditorialiste en radio et télévision, en français, en anglais et en italien. Son travail dans les médias lui a valu plusieurs distinctions prestigieuses.

Nommée déléguée du Québec à Rome en 2017, elle a durant six ans renforcé les liens entre le Québec et l’Italie, favorisant des échanges commerciaux accrus et encourageant les collaborations culturelles et scientifiques.

« Je suis ravie de relever ce nouveau défi au sein du Bureau du Québec à Toronto. Après avoir rencontré l’équipe du BQT, j’ai participé à la conférence annuelle de l’Association des municipalités de l’Ontario. Avec les événements culturels comme le TIFF et le gala Polaris, Toronto m’accueille chaleureusement. Septembre sera prometteur, et l’été s’achève sur de belles opportunités pour le Québec. Au plaisir de vous rencontrer prochainement! », a déclaré Mme Simeone dans l’infolettre de septembre du BQT.

En novembre 2023, la Chambre de commerce italienne au Canada l’a honorée du titre de Grande Ambassadrice pour sa contribution exceptionnelle au développement économique et aux relations d’affaires entre le Québec et l’Italie. À présent, après une carrière éclatante, Marianna Simeone apportera son expertise au BQT, mettant à profit sa double identité canado-italienne pour renforcer les relations entre ces deux mondes.

Photo (BQT) : Marianna Simeone, cheffe de poste du BQT