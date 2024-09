Quelque 300 personnes ont assisté à la Fête de la Francophonie à la ferme Willowgrove, célébrant le 30e anniversaire de l’Association des francophones de la région de York (AFRY). Cet événement, couronné de succès, inaugure une série d’initiatives visant à dynamiser et soutenir la communauté francophone de York dans les mois, voire les années, à venir

Christiane Beaupré, IJL Réseau.Presse – Le Régional

Le dimanche 8 septembre, environ 300 personnes ont assisté à la Fête de la Francophonie à la ferme Willowgrove de Stouffville, organisée par l’Association des francophones de la région de York (AFRY). Cet événement, qui marque le début d’une série de trois manifestations pour célébrer le 30e anniversaire de l’AFRY dans le cadre de sa programmation culturelle 2024-2025, a été un véritable succès.

Les familles ont eu l’occasion de profiter d’un barbecue, de maïs soufflé, de crème glacée, ainsi que d’activités pour les enfants telles que le maquillage, les jeux gonflables, les promenades en chariot et la visite des animaux de la ferme. La nouvelle mascotte de l’AFRY, Franco, a également animé la journée. En termes de divertissement, le groupe Noémie et le Friendless Crew a enchanté le public avec des morceaux originaux et des classiques francophones sur la scène sous le chapiteau.

Cet événement a également marqué un tournant pour l’AFRY, qui a récemment surmonté des difficultés financières entre 2019 et 2022. Grâce à un plan de redressement sous la direction du président Alain Beaudoin, l’AFRY se tourne désormais vers l’avenir avec optimisme. La restructuration est désormais complétée, et deux nouveaux postes – Yasmine Malek Menasria à la direction générale et Ines Ben Romdhane, à la coordination – ont été créés pour soutenir le développement de l’organisme.

M. Beaudoin a révélé que l’AFRY travaille sur un projet innovant d’aide à l’emploi en collaboration avec La Clé d’la Baie, l’ACFO Mille-Îles et le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS). Ce projet vise à offrir des services d’emploi aux jeunes de 15 à 29 ans dans toute la région de York, y compris aux nouveaux arrivants.

L’AFRY prévoit de fournir une aide à la rédaction de curriculum vitae, à la préparation aux entrevues et à établir des relations avec les employeurs francophones et anglophones. Bien que l’AFRY et le CCFS n’aient pas d’expertise en matière d’employabilité, ils collaboreront avec La Clé d’la Baie et l’ACFO Mille-Îles pour bénéficier de leur expérience. Ce projet prévoit l’embauche de quatre personnes qui seront formées et soutenues par ses partenaires, et devrait débuter le mois prochain si le financement est accordé.

En parallèle, l’AFRY participe à un appel de propositions pour obtenir une subvention d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada afin de renouveler ses services d’accueil pour les cinq prochaines années. Ce soutien supplémentaire permettrait à l’AFRY de renforcer ses ressources et ses finances tout en continuant à offrir des services essentiels à la communauté.

La création de ces nouveaux services et partenariats a le potentiel d’avoir un impact significatif sur la communauté de York. L’assistance à l’emploi pour les jeunes, couplée à l’appui renforcé aux nouveaux arrivants, favorisera une intégration plus rapide et réussie sur le marché du travail et dans la société. Ce soutien contribuera à améliorer les perspectives d’avenir pour de nombreux jeunes et nouveaux arrivants, renforçant ainsi le tissu social et économique de la région.

En attendant les prochaines célébrations de la Francophonie prévues pour la fin de novembre et en mars 2025, M. Beaudoin invite la communauté à continuer de soutenir l’AFRY dans ses nouvelles initiatives. La programmation culturelle enrichie et les nouveaux projets promettent de dynamiser davantage la vie communautaire et de pérenniser les services francophones dans la région de York.

-30-

BF IJL (Crédit : Le Régional)

Photo : La direction de l’AFRY. De gauche à droite : Ines Ben Romdhane (coordonnatrice), Alain Beaudoin (président) ainsi que Yasmine Malek Menasria (direction générale) et ses enfants