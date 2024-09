Le Métropolitain

La chaîne éducative TFO a dévoilé récemment sa programmation pour la saison 2024-2025 qui, marquant un tournant vers une offre enrichie en diversité, créativité et inclusion ». Le lancement officiel, qui s’est tenu au Meridian Arts Centre de Toronto le jeudi 5 septembre, a réuni de nombreux artisans de TFO et de l’industrie télévisuelle.

L’événement, animé par les figures emblématiques de TFO Josée LeBlanc, Alice Tran et Maya Skabar, a été l’occasion de découvrir les huit nouvelles séries originales et les quatre nouvelles saisons que la chaîne franco-ontarienne propose cette année.

Sonia Boisvert, vice-présidente des contenus et productions, a souligné l’engagement de TFO à créer des contenus qui éduquent, divertissent et inspirent. « Nous nous réinventons pour offrir une programmation audacieuse, marquée par des histoires qui résonnent et touchent les cœurs de notre public », a-t-elle affirmé.

Parmi les nouveautés, Aquazette plonge le public dans un univers sous-marin où des animaux marins, installés dans un bocal, observent et apprennent sur les émotions humaines. Cette série vise à aider les enfants à mieux comprendre et gérer leurs propres sentiments. De son côté, Effet Domino encourage les jeunes à devenir des héros du quotidien en réduisant leur empreinte écologique grâce à des gestes simples et efficaces.

Hôtel Beyrouth, une comédie dramatique, explore les défis de l’immigration à travers l’histoire d’une famille libanaise s’installant à Ottawa dans les années 1980, offrant un regard sur l’exil, l’intégration et le désir d’appartenance. La série documentaire La Quête de Lumie célèbre les histoires inspirantes d’enfants noirs vivant en Ontario et dans la francophonie canadienne, mettant en avant leur culture et leurs aspirations.

TFO ne manque pas d’innover avec Les Zultras, qui présente une nouvelle génération de créateurs de contenu, et Mia & Codie, une série animée qui introduit le codage aux tout-petits à travers des algorithmes et la programmation. La série Rebelles, prévue pour l’hiver, met en lumière le pouvoir féminin par le biais des récits de femmes canadiennes qui ont marqué l’histoire par leur courage et leur détermination.

En parallèle, TFO réserve une surprise pour l’hiver 2025 avec Improtéine, 20 ans et presque quasiment légendaire, un documentaire rétrospectif sur le groupe éponyme. Les membres du groupe reviendront avec humour sur les moments marquants de leur carrière.

Côté jeunesse, Les Copains de Dennis Jackson présente Vol avec les Aigles, une jeune héroïne aidant les animaux dans des situations inattendues. Les enfants feront aussi la connaissance de Le monde d’Alma, une fillette portoricaine apprenant à naviguer dans le Bronx, et découvriront Les Dragouilles et La Petite dragouille, deux séries animées inspirées des livres de Karine Gottot et Maxim Cyr.

Le contenu de toutes ces nouveautés est disponible sur TFO.org et via la nouvelle application TFO. Cette programmation promet de continuer à enrichir le paysage médiatique avec des récits pertinents et diversifiés, reflétant les réalités et les aspirations de la communauté francophone.

Photo : TFO