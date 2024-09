Richard Caumartin

Cette année, l’Assemblée des communautés francophones de l’Ontario Durham-Peterborough (ACFO-DP) aura 40 ans. Le 22 août, ses membres et dirigeants se sont réunis virtuellement pour procéder à la 40e assemblée générale annuelle de l’organisme. Les 42 participants ont, entre autres, ratifié le nouveau règlement administratif de l’organisme qui se conforme ainsi aux exigences de la Loi sur les organismes sans but lucratif qui entrera en vigueur en octobre.

En début d’assemblée, Dorine Tcheumeleu, directrice générale d’Épelle-moi Canada, a fait une présentation sur la contribution de son organisme comme vecteur de densification de l’identité et de la culture francophone en Ontario et au-delà.

Puis, avant de se lancer dans les détails de son rapport annuel, le président de l’ACFO-DP, Achille Fossi, a rendu hommage à un ancien membre de la communauté décédé récemment. « J’aimerais saluer au nom du conseil d’administration la mémoire d’un grand francophone. Samuel Montas, ancien président de L’Amicale, centre communautaire francophone de la région de Durham, qui nous a quittés le 22 juin dernier. »

M. Fossi a fait un retour en arrière pour expliquer le cheminement de la francophonie locale au cours des quatre dernières décennies. « Il y a 40 ans, il était presque impossible de penser qu’il serait possible de vivre, de se soigner, d’étudier et de s’épanouir en français dans la région de Durham-Peterborough.

« Des braves femmes et des hommes de la région ont décidé de s’organiser pour constituer officiellement un groupe, un ensemble compact, solidaire et dédié au rassemblement des francophones et à la défense de leur identité culturelle et linguistique. Ce faisant, ces pionniers avaient présent à l’esprit leur épanouissement et celui des générations futures. Aujourd’hui, d’une seule voix, nous saluons cette heureuse initiative et leur disons infiniment merci. Nous nous engageons à poursuivre la belle aventure francophone faite de moments d’inquiétudes mais aussi de victoires et de joie. »

Le président a fait un bilan des activités de l’ACFO-DP depuis sa fondation dont sa collaboration avec les conseils scolaires MonAvenir et Viamonde, et le gouvernement de l’Ontario pour que de nombreuses écoles et garderies francophones voient le jour dans la région.

« Pour répondre aux différents besoins urgents des communautés francophones disséminées à travers le vaste territoire de l’ACFO-DP, nous avons finalisé un Plan stratégique 2021-2026 après de nombreuses consultations, et avons modernisé nos outils de gouvernance et de communication », ajoute M. Fossi. Pour marquer le 40e anniversaire, il a annoncé la diffusion prochaine de la première édition d’une infolettre de l’ACFO-DP.

« Le leadership et le sens de l’abnégation de certaines personnalités francophones ont été cruciales durant ces 40 années dans la transformation du visage de la francophonie dans notre région. Au nom des communautés francophones de la région de Durham-Peterborough, nous les remercions infiniment d’avoir su bénévolement tracer le chemin à suivre, d’avoir montré l’exemple, d’avoir démontré que dans l’adversité, qui n’ose pas défendre ses droits n’a droit à rien et que le courage paie. Je salue ici le leadership de Robert W. Fillion, aujourd’hui décédé, mais dont l’exemple de son engagement communautaire sans faille continuera de nous indiquer le cap à suivre », conclut Achille Fossi.

La rencontre s’est terminée avec l’élection des administrateurs. Les membres ont réélu M. Fossi à la présidence, Frédéric Ngan Simb au poste de trésorier, et les directeurs François Kitenge Kolomoni et Nikta Nouraei.

Photo (Le Métropolitain): Achille Fossi, président de l’ACFO-DP