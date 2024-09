Liam Casey

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a exclu la tenue d’élections anticipées cette année, mais a laissé la porte ouverte à la tenue d’élections en 2025. La prochaine élection à date fixe de la province n’est prévue qu’en juin 2026, mais M. Ford a continué à esquiver la question sur les élections anticipées.

« Nous n’organiserons pas d’élections cette année », a affirmé le premier ministre lors d’une conférence de presse sans rapport avec l’événement, sans fournir plus de précisions sur la question. M. Ford a toutefois confirmé qu’il a donné aux députés provinciaux de son parti jusqu’à décembre pour décider s’ils se présenteront à nouveau.

« Il faut toujours être prêt, a-t-il expliqué lorsqu’on l’a interrogé sur le processus de nomination qui débute généralement six mois avant une élection. Nous ne sommes pas très loin d’une élection, que ce soit l’année prochaine ou l’année suivante, et nous devons savoir où nous allons et nous assurer d’avoir de bons candidats. »

Il a déclaré qu’en attendant, son gouvernement se concentrera sur la création d’emplois, les soins de santé, l’éducation et les projets d’infrastructure comme la construction d’autoroutes et de transports en commun.

« Nous allons nous concentrer sur ce que les gens veulent maintenant, c’est-à-dire un emploi bien rémunéré, en veillant à ce que nous construisions les infrastructures dont les gens ont besoin dans toute la province, en construisant les hôpitaux et les écoles », a-t-il déclaré.

Le premier ministre avait déjà laissé ouverte la possibilité d’élections anticipées lorsqu’on lui avait demandé si elles étaient possibles au printemps dernier. Ces réflexions ont donné le coup d’envoi d’un été de préparatifs de campagne de la part des partis d’opposition, ainsi que des conservateurs du gouvernement majoritaire.

Les néo-démocrates de l’Ontario ont récolté 1,1 million $ en 10 semaines au cours de l’été, tandis que la chef de l’opposition Marit Stiles sillonnait la province. « Ces chiffres envoient un message clair : les Ontariens soutiennent Marit », a écrit Kevin Beaulieu, directeur provincial du parti, dans un communiqué.

Le parti a déclaré avoir reçu près de 20 000 contributions au cours de cette période, ce qui fait que le don moyen est d’un peu moins de 52 $. « Le NPD de l’Ontario compte principalement sur de plus petits dons provenant d’un plus grand nombre d’Ontariens ordinaires que les autres partis », a expliqué M. Beaulieu.

Les libéraux, qui présentent leur nouveau chef aux électeurs, ont commencé à lancer des appels aux employés et aux bénévoles potentiels de la campagne cet été et ont commencé à nommer des candidats.

Le Parti vert de l’Ontario, qui détient maintenant deux sièges à l’Assemblée législative, a déclaré avoir passé l’été à travailler à la constitution d’équipes locales pendant que son chef et ses chefs adjoints faisaient du porte-à-porte dans les circonscriptions.

Les conservateurs, qui détiennent actuellement 78 sièges, ont fait du porte-à-porte cet été. M. Ford encourage cette activité à longueur d’année.

Doug Ford est prêt à tenir une promesse de campagne cette semaine, faite lors des élections de 2018, où il s’était engagé pour permettre aux dépanneurs de vendre de la bière et du vin. Ces changements sont entrés en vigueur jeudi dernier.

Source : La Presse canadienne

Photo : Kevin Beaulieu