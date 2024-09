Le Métropolitain

C’est avec une immense joie que l’ensemble vocal Les Voix du cœur entame sa 31e saison en cette rentrée 2024. Depuis sa fondation en 1994, cette chorale francophone s’est imposée comme un acteur incontournable de la scène musicale torontoise, offrant chaque année des spectacles de qualité qui mettent en lumière la beauté et la richesse de la chanson d’expression française et internationale.

Cette nouvelle saison s’annonce particulièrement prometteuse. En décembre, l’ensemble vocal présentera un concert de Noël à la paroisse du Sacré-Cœur de Toronto au profit des Centres d’accueil Héritage, une belle occasion de mêler art et solidarité. Ensuite, en février, deux soirées cabaret se tiendront au Lula Lounge, un lieu emblématique de musique « live » dans l’ouest de Toronto. Enfin, en juin prochain, la formation montera sur la prestigieuse scène du Théâtre Isabel-Bader pour deux jours de spectacle.

Le groupe vocal ne cesse de croître et compte déjà une trentaine de choristes, mais il est toujours en quête de nouveaux talents pour enrichir ses rangs. Si vous avez une voix juste, une passion pour la chanson et que vous maîtrisez la langue française, cette chorale est faite pour vous! Il n’est pas nécessaire d’avoir une expérience préalable en chant choral pour rejoindre ce groupe dynamique, simplement de l’enthousiasme et l’envie de partager de bons moments en musique.

Les répétitions se déroulent chaque mercredi de 18 h 30 à 21 h à l’auditorium des écoles secondaires Saint-Frère-André et Toronto-Ouest, situées au 330, avenue Lansdowne (à l’angle de College). De plus, un samedi après-midi par mois est consacré à des répétitions supplémentaires, de 13 h à 17 h, au même endroit. Vous pouvez vous présenter à l’une des répétitions jusqu’à la fin octobre pour tenter l’expérience et découvrir l’ambiance conviviale de l’ensemble.

En plus des bienfaits de chanter, rejoindre Les Voix du cœur, c’est aussi entrer dans une grande famille francophone où règnent la bonne humeur et l’entraide. Une modeste cotisation annuelle est demandée pour couvrir les frais de partitions et les coûts de production des spectacles.

Photo (Le Métropolitain) : Les Voix du coeur