L’Université́ de l’Ontario français, première et unique université́ francophone de Toronto a célébré en présence de nombreuses personnalités et invités, le vendredi 13 septembre au cours d’une cérémonie solennelle dans l’agora du campus. L’Association étudiante de l’Université de l’Ontario français (AEUOF) a désormais son accréditation.

Dramane Denkêss

L’événement qui a mobilisé toute la communauté universitaire a débuté comme prévu à midi au sein même de l’université. Une occasion de fierté, de célébration, de réjouissance mais également de prise de conscience autour des valeurs d’audace, de diversité́ et d’inclusion que prône l’université dans une francophonie d’ouverture.

« C’est un bonheur immense pour moi d’être ici pour procéder à cette cérémonie de reconnaissance officielle de l’association étudiante. À la création de l’UOF, on a voulu créer une université du futur du XXIe siècle qui aide à préparer de futures générations de citoyens engagés. Alors l’association étudiante de l’UOF est vraiment le symbole de cette réalisation-là qui était prévue, qu’on a voulu. Les étudiants prennent la relève. Ils s’organisent et organisent la vie étudiante sur le campus. C’est un moment important », s’est félicité Normand Labrie, recteur de l’UOF

La genèse du projet remonte au 1er novembre 2021, lorsque 18 étudiantes et étudiants de la première cohorte se sont réunis pour constituer une plateforme sous la direction de Mélanie Lafrance, directrice de l’expérience étudiante. Suivront ensuite de nombreux comités de travail présidés respectivement par Olivier Yole, David Kandula et Nicolas Sefrani afin d’aboutir au résultat de cette journée sous la présidence d’Espoir Masiala.

« Comme le dit le proverbe, « la nuit, aussi longue soit-elle, cède toujours la place au jour ». Aujourd’hui, l’Association étudiante de l’UOF rayonne sous son meilleur jour. Nous avons travaillé sans relâche pour créer un environnement où chaque voix compte, où chaque étudiante et étudiant peut s’épanouir, se développer et participer activement à la vie universitaire. Cette accréditation n’est pas une fin en soi, mais plutôt le début d’une nouvelle ère, celle où nous pouvons accomplir encore plus ensemble et tous ensemble », souhaite Espoir Masiala, président de l’Association étudiante de l’UOF.

La vie estudiantine est une expression multiple qui ne se limite pas uniquement aux salles de classe. Elle se vit aussi à travers les échanges, les projets et les initiatives de la population étudiante. Elle confère aux apprenants le pouvoir de créer une université à leur image. Une université d’avenir qui reflète les valeurs et les ambitions de l’ensemble des Franco-Ontariens.

« Pour nous, c’est un moment de célébration. Un moment de fierté parce qu’il y a six ans, le gouvernement ontarien a voulu tuer dans l’œuf le projet même d’une université française à Toronto, gouvernée par les francophones. Finalement, suite aux pressions de la communauté, le gouvernement est revenu sur sa décision. Nous voyons maintenant l’importance que cela a pour la communauté universitaire, pour la communauté étudiante francophone de Toronto. Cette accréditation de l’Association étudiante de l’UOF est une étape de plus vers cette pérennité-là. Ce sont les étudiants qui veulent créer un environnement qui leur ressemble et qui les rassemble à Toronto où il est possible d’étudier en français et avoir une gouvernance en français. Donc c’est vraiment une belle nouvelle, conclut Francois Hastir, directeur général du Regroupement des étudiants franco-ontariens.

Au-delà de la valorisation de la langue française dans toute sa richesse, l’UOF, qui évolue dans un contexte linguistique minoritaire, crée de véritables ponts entre les milieux francophones, anglophones et francophiles tout en formant les talents de demain.

Photo (Dramane Denkêss) : L’Association étudiante de l’UOF rayonne sous son meilleur jour.