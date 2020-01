Le 7 février prochain, à l’invitation de Francophonie en fête, l’humoriste québécoise Mariana Mazza sera de passage à Toronto pour présenter son spectacle intitulé « Femme ta gueule ».

Un titre qui laisse entendre qu’elle ne fera pas dans la dentelle dans ce monologue endiablé réservé à un public averti! « Je m’ouvre de façon très authentique et très vulnérable au public sur des sujets sociaux et universel », résume l’humoriste de façon sans doute un peu trop circonspecte pour quelqu’un qui s’est fait une spécialité de faire à la fois rire et réagir.

Depuis son lancement en 2017, « Femme ta gueule » remporte un grand succès. En trois ans, le spectacle a évolué tant soit peu. « Il est toujours au goût du jour et aussi efficace qu’à ses débuts », rassure Mariana Mazza. Il faut dire que, malgré qu’elle n’ait que 29 ans, elle compte déjà près de dix ans d’expérience dans le domaine de l’humour et de l’animation.

À l’aise sur scène, elle n’hésite pas à commenter sur tous les sujets, incluant ceux qui peuvent choquer les chastes oreilles, mais avec le détachement sans prétention de quelqu’un qui ne se prend pas au sérieux et qui invite les autres à faire de même. Rien ne lui échappe, y compris les relations homme-femme et les attentes à cet égard qu’elle aborde sous toutes leurs coutures dans sa performance sur scène.

« J’aime surprendre et j’aime autant donner, confie l’humoriste. J’y vais avec le flot, tout dépend de la soirée. » En effet, son style réserve une place à l’improvisation, aux interactions avec le public en fonction de ses réactions et des occasions qui se présentent. Une approche parfois risquée mais aux résultats souvent mémorables!

Après 450 représentations, le public torontois peut s’attendre à un spectacle bien rodé livré par une comique en pleine possession de son art. C’est donc un rendez-vous au théâtre Al Green pour une prestation hilarante de 90 minutes et dans laquelle plusieurs se retrouveront.

PHOTO : Mariana Mazza