Le vendredi 17 janvier, le Centre francophone du Grand Toronto recevait Lina Ravelojaona dans ses bureaux de Mississauga. Originaire de Madagascar, cette immigrante de fraîche date avait été invitée pour donner une conférence sur son pays d’origine.

Dans une atmosphère conviviale, la jeune femme a débuté sa présentation en blaguant sur le fait que pour bon nombre de gens, Madagascar n’évoque à priori qu’un film d’animation. Or, ce pays gagne à être connu, non seulement pour ses paysages radieux et magnifiques mais aussi pour sa biodiversité : 5 % des espèces végétales et animales de la planète s’y trouvent.

Au plan culturel, l’île de Madagascar n’en est pas moins diverse : 18 ethnies y cohabitent. Cette population est issue des pourtours de l’océan Indien de sorte qu’une multitude de dialectes, de traditions, de coutumes, etc. forment le tissu social de ce pays qui s’est toujours caractérisé par sa quiétude. En fait, il existe même une expression pour décrire le rythme que s’imposent ses citoyens : mora mora, qui se définit comme le fait de vivre sans stress et au jour le jour.

Cette attitude est en partie née de la situation économique du pays. Madagascar n’est pas riche et ceux qui y vivent apprennent à accepter la vie telle qu’elle vient, à s’entraider et à être reconnaissant du peu que l’on a.

Tout au long de sa présentation, Mme Ravelojaona a présenté des photos et des vidéos pour étayer ses propos. Pour l’assistance, il s’agissait d’une véritable invitation à voyager! La plongée sous-marine à Tuléar, les massifs montagneux, les îles touristiques de Sainte-Marie et de Nosy Be, l’« allée des baobabs », etc. : autant d’endroits à couper le souffle qu’il serait tentant de découvrir en savourant la gastronomie locale.

Le Centre francophone du Grand Toronto, par le biais de son « Café Franco », une rencontre thématique qui permet d’en apprendre davantage sur le pays d’origine d’une personne qui se porte volontaire pour partager sa culture, parvient toujours à intéresser la communauté. 2020 réserve sans doute d’autres belles surprises à ce chapitre!

PHOTO : Lina Ravelojaona (à droite) a décrit les divers aspects de ce pays africain.