Chaque dernier samedi du mois, les membres du Club de l’âge d’or du Sacré-Cœur à Toronto se réunissent pour un souper convivial, préparé par les bénévoles de l’organisme, et socialisent le reste de la soirée sur le plancher de danse. Fondé en 1977, le Club est composé à 90 % de personnes originaires du Nouveau-Brunswick, et les autres proviennent en grande partie du nord de l’Ontario. La majorité de ces membres sont des paroissiens de l’église du Sacré-Cœur.

« Nous accueillerons bientôt trois nouveaux membres, indique le président du Club, Rhéal Lavallée. Nous sommes en période de recrutement et présentement, nous en comptons 90. » Il faut dire que le groupe jouit d’une entente avantageuse avec le diocèse de Toronto qui lui loue une ancienne église située sur la rue Ontario, tout près de la paroisse du Sacré-Cœur, pour seulement un dollar par année.

Le site a été transformé en salle communautaire accessible aux handicapés au premier étage, avec une cuisinette pour préparer les repas, et des tables de billard et de shuffleboard au sous-sol. « Nous sommes très actifs ici avec des parties de carte, une messe avec communion tous les jeudis, ici même au Club, à 11 h 30 (célébrée par le nouveau prêtre de la paroisse, le père Henri), et nous allons trois fois par année en autobus au Casino Fallsview à Niagara Falls. Comme vous voyez, nous vieillissons mais nous restons très occupés », ajoute M. Lavallée.

Le groupe célèbre aussi les fêtes de Noël, du Nouvel An et de la Saint-Patrick, et organise des danses country, un style musical très populaire auprès des aînés. Le conseil d’administration comprend neuf directeurs et chacun fait sa part pour entretenir le site et y organiser les activités.

Les membres vieillissent, alors le recrutement de nouvelles personnes est important pour la survie de l’organisme. « Nous sommes un groupe tissé serré et très chaleureux. Nous invitons les Torontois à venir participer à l’une de nos activités au 474 de la rue Ontario. Ils auront beaucoup de plaisir », assure M. Lavallée.

Pour plus de renseignements sur le Club de l’âge d’or du Sacré-Cœur, communiquez par courriel à rheal3048@hotmail.com.

PHOTO: Les membres du Club de l’âge d’or du Sacré-Cœur