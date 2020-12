L’Université York vient d’annoncer la nomination du nouveau principal du campus Glendon. Rhonda L. Lenton, présidente et vice-chancelière, a informé la communauté de la nomination du professeur Marco Fiola pour un mandat de cinq ans et demi qui commencera le 1er janvier 2021. La nomination conclut une vaste recherche nationale et internationale et a été approuvée aujourd’hui par le conseil d’administration de l’Université York.

Marco Fiola apporte son expérience dynamique en matière de leadership académique et de développement au rôle de principal du campus Glendon. Il rejoint l’Université York après avoir occupé le poste de directeur du Département de langues, littératures et cultures à l’Université Ryerson. Professeur Fiola détient un baccalauréat et une maîtrise en traduction de l’Université de Montréal ainsi qu’un DEA en sciences du langage et un doctorat en traductologie de l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3. Il est traducteur et terminologue agréé de l’Association des traducteurs et interprètes de l’Ontario (ATIO) et traducteur agréé de l’American Translators Association.

Tout au long de sa carrière, professeur Fiola a été un ardent défenseur de l’équité, de la diversité et de l’inclusion, notamment par ses travaux primés de recherche-action, ses publications et ses travaux communautaires sur la communication interculturelle et interlinguistique.

« Je me réjouis d’accueillir le professeur Fiola à l’Université York et de collaborer avec lui dans le cadre de ce rôle de leadership clé, a déclaré Rhonda Lenton. Depuis longtemps, Glendon prépare les leaders mondiaux de demain, notamment dans les domaines des sciences sociales, des sciences humaines et des langues, grâce à son approche collaborative et inclusive de l’apprentissage et des arts libéraux. Je suis convaincue que sous la direction du professeur Fiola, Glendon continuera à fournir aux nouvelles générations d’artisans du changement les outils nécessaires pour avoir une incidence positive dans leurs communautés et dans le monde entier. »

Pour sa part, le futur principal de Glendon, Marco Fiola, s’est dit honoré de se joindre au corps étudiant, au corps enseignant et au personnel du campus Glendon de l’Université York, de collaborer avec les communautés que le campus sert et d’œuvrer pour elles. « En tant que principal, je m’appliquerai, dans un esprit de collaboration, à rehausser la réputation d’excellence de cet établissement postsecondaire pour l’enseignement bilingue et multilingue et ses superbes possibilités de recherche et d’apprentissage pratique au Canada », fait-il valoir.

Professeur Fiola succède au professeur Ian Roberge, qui a occupé le poste de principal par intérim cette dernière année. La communauté universitaire exprime sa gratitude au professeur Ian Roberge pour son leadership, ses services et son dévouement envers Glendon et l’Université.