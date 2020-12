De nouveau cette année, l’organisme Français pour l’avenir propose son concours de rédaction à travers le Canada et les élèves de 10e, 11e et 12e années inscrits dans un programme de français courent la chance de gagner des bourses d’études pour des programmes en français offerts dans divers établissements postsecondaires au pays.

Les institutions participantes de l’Ontario incluent le Collège Boréal, le Collège Glendon de l’Université York, l’Université d’Ottawa et l’Université Laurentienne (Ontario). Pour connaître les autres établissements participants à l’échelle nationale, consultez le site Web de l’organisme à l’adresse french-future.org.

Cette année, le thème de la rédaction se rapporte au phénomène des fausses nouvelles et comment cela modifie les rapports avec les informations médiatiques. Avec les médias sociaux qui se gouvernent eux-mêmes et l’internet qui ne possède aucune véritable supervision, il y a beaucoup d’occasions de fausser l’information. Ce qui bouleverse davantage, ce sont les algorithmes utilisés par les moteurs de recherche et les réseaux. Ceux-ci sont rendus tellement puissants qu’ils personnalisent la totalité du contenu pour la personne derrière l’écran.

Il est de plus en plus difficile de trouver un point de vue opposé au sien, car les résultats de recherche sont triés avec des préférences. Les algorithmes contribuent sans cesse à maximiser le temps à l’écran ou les dépenses en ligne.

Cette année, les fausses nouvelles abondent. L’information fallacieuse oblige tout un chacun à être vigilant et à prendre la responsabilité d’être correctement informé.

Les participants du concours devront soumettre leur rédaction de 750 mots dans l’une ou l’autre des deux catégories suivantes : le français langue seconde ou le français langue première. La description de chacune d’elles est disponible sur le site Web du Français pour l’avenir et la date limite pour acheminer son texte est le 18 décembre.

Bonne écriture!

SOURCE: Élodie Dorsel

(Crédit photo : Vlada Karpovich)