Le gouvernement de l’Ontario a annoncé le jeudi 3 décembre que le Club canadien de Toronto a été sélectionné pour développer le Réseau économique francophone. Cette nouvelle plateforme en ligne innovante aidera les entrepreneurs à l’échelle de la province à partager leur expertise et leurs meilleures pratiques et à former de nouveaux partenariats stratégiques. La province investit 250 000 $ pour soutenir le développement du réseau.

« Notre gouvernement est fier d’appuyer le développement économique franco-ontarien, a déclaré la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney. Le Réseau économique francophone jouera un rôle central dans la mise en relation des entreprises et des entrepreneurs francophones ainsi que dans le renforcement des liens au sein de la communauté d’affaires francophone. »

« Le Club canadien de Toronto est fier de pouvoir compter sur le soutien du gouvernement provincial pour la création d’un nouveau réseau économique : la Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario (FGA). Au total, 10 organismes collaborent pour mettre sur pied, dès le 1er janvier 2021, les premiers programmes et services d’accompagnement aux entreprises et organismes franco-ontariens de la FGA.

La Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario, portée par des membres fondateurs hautement reconnus, à savoir la Chambre de commerce de Clarence-Rockland, la Chambre de commerce de Hawkesbury, la Chambre de commerce de Prescott-Russell, la Chambre de commerce du Grand Sudbury, la Chambre de commerce de Timmins, le Club canadien de Toronto, Entreprise Niagara, le Regroupement Affaires Femmes (RAF), le Regroupement des gens d’affaires de la Capitale nationale (RGA) et la Société Économique de l’Ontario (SÉO), se positionne pour devenir un partenaire commercial incontournable, respecté et innovant, pour étendre le développement de la francophonie économique à travers la province.

Dans un contexte de relance économique en pleine pandémie COVID-19, il devient en effet indispensable de considérer encore davantage les réalités régionales et de regrouper nos forces vives du milieu des affaires francophones pour les faire rayonner », explique le président du Club canadien, Dominic Mailloux.

« En faisant équipe avec des partenaires solides, le Club canadien s’est judicieusement assuré que le Réseau économique francophone puisse compter sur l’expertise variée et complémentaire d’organismes œuvrant dans plusieurs secteurs et régions de notre province », ajoute Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones. Les entrepreneurs et les entreprises franco-ontariennes pourront se concerter à travers ce réseau pour renforcer l’écosystème économique francophone de l’Ontario. »

Le réseau offrira, entre autres mesures, un programme de mentorat et de formation pour les entreprises membres, une base de données des entrepreneurs et des entreprises francophones de la province et un service de conciergerie pour faciliter les références et accroître les occasions d’affaires. Le réseau recueillera également des données clés et établira un profil de l’économie francophone de l’Ontario.

La FGA sera mise en place dès le 1e janvier 2021 et le conseil d’administration temporaire a nommé au poste de directeur général provisoire Richard Kempler du Club canadien. « Nous travaillerons autour de trois pôles d’intervention, soit les affaires gouvernementales, les services aux membres et le réseau provincial pour créer une synergie entre les différentes composantes du Réseau », conclut Dominic Mailloux. Le financement octroyé fait en sorte que la mise en place des services de la FGA doit être complétée au 31 mars 2021.

SOURCE – Gouvernement de l’Ontario et Club canadien de Toronto