« Merci de contribuer au rayonnement francophone à Toronto depuis maintenant 35 ans. » C’est par ces mots simples et qui disent tout que Justin Trudeau a salué le travail du Club canadien, ajoutant combien cet organisme est essentiel pour que les Franco-Ontariens de la Ville reine puisse connecter et réseauter.

Le premier ministre n’a pas été la seule personnalité à s’exprimer à l’occasion de ce 35e anniversaire tenu en mode virtuel. La soirée a été ponctuée des interventions de Lise Béland, vice-présidente du Club canadien et vice-présidente Centre-Sud-Ouest du Collège Boréal, Florence Ngenzebuhoro, directrice générale du Centre francophone du Grand Toronto, Billy Boucher, directeur général de la Caisse Desjardins Ontario, etc., sans compter Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones.

C’est dire combien le Club canadien attire à lui un large éventail de personnalités de marque. Une brève vidéo récapitulant les activités de la dernière année a d’ailleurs été présentée et le public a pu constater que l’organisme est au carrefour des grands débats de société et des réseaux d’influence les plus écoutés.

Or, un 35e anniversaire ne se célèbre pas qu’avec des discours et des hommages et c’est ainsi que trois artistes ont contribué, par leur musique, à agrémenter la soirée. Julie Kim a interprété « Je dis ce que je pense », Reney Ray a enchaîné avec « Online » et Abel Maxwell s’est accompagné au clavier pour « Célébrer ».

Les organisateurs de l’événement avaient aussi fait appel à l’humoriste Maxim Martin et sa fille Livia pour mettre du piquant dans cette fête. Maxim Martin a évoqué d’entrée de jeu sa familiarité avec le Canada hors-Québec, ayant notamment passé sa jeunesse en Alberta et au Manitoba. Son monologue portait d’abord sur le confinement puis sur son peu de conformité aux goûts et comportements typiques de la virilité.

Le Club canadien a également profité de l’occasion pour rappeler au public que le concours RelèveON poursuit sa lancée. Alexandre Blanchard, membre du conseil d’administration, a annoncé que le gala de l’édition 2021 se tiendra le 27 mai prochain. Voilà une belle vitrine dont peuvent se prévaloir les entrepreneurs et professionnels francophones les plus méritants.

Il n’y a pas à dire, le Club canadien en a fait du chemin en 35 ans! Le décrire comme un organisme « torontois » ne rend pas compte de ses activités qui s’étendent désormais à toutes la province, sans compter les contacts noués avec les milieux entrepreneuriaux du reste du pays. Décidemment, son nom de « canadien », même s’il ne se voulait à l’origine qu’un équivalent francophone du Canadian Club, aura au bout du compte été on ne peut mieux choisi!

PHOTO – Maxim Martin