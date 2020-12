Dès que la première neige tombe et que les Fêtes de fin d’année approchent, le vin chaud, glögg ou encore glühwein, fait son apparition aux marchés de Noël, aux bars et même souvent à la maison avec la recette de grand-mère! C’est le coupable qui aromatise la maison de l’odeur épicée et sucrée associée au temps des Fêtes.

Cette tradition remonte à l’époque des Romains où le vin chaud était utilisé pour faciliter la digestion. Au vin, ils ajoutaient épices, noix, petits fruits et miel afin de le conserver plus longtemps.

Mais la version actuelle s’est concrétisée au Moyen Âge avec la découverte des épices telles que la cannelle et le clou de girofle. Les agrumes – oranges et citrons – se sont ajoutés à la recette peu après.

Cette tradition hivernale est devenue très populaire dans l’Europe du Nord et de l’Est. Les marchés de Noël en Allemagne, en France et en Scandinavie ont popularisé la distribution de cette boisson réchauffe-cœur. C’est l’une des rares boissons alcoolisées qui se boit chaude comme du thé.

Chaque pays offre une différente version de la préparation du vin chaud. En Suède, on le prépare avec du vin blanc tandis qu’en Pologne, il ressemble plutôt à celui des Romains avec l’ajout de miel. Il ne faut en aucun cas laisser le vin bouillir en le réchauffant, sinon l’alcool et le goût délicat de fruits s’évaporent, ce qui laisse une boisson amère.

Il est aussi suggéré d’utiliser un vin de qualité qui contiendra moins de sucre.

Le cidre de pommes chaud est également un excellent choix sans alcool pour les enfants qui désirent une boisson chaude au goût similaire. Les mêmes épices peuvent être ajoutées à un jus de pomme non filtré.

Que ce soit par nostalgie ou par appétit, le vin chaud est certain de réchauffer même les plus désemparés par ce Noël en confinement.

SOURCE – Élodie Dorsel

PHOTO – Une des rares boissons alcoolisées qui se boit chaude.