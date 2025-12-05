Chrismène Dorme

Originaire de Montréal, le groupe Manela invite à un voyage musical où le jazz, le folk et le rock se rencontrent d’une façon unique. Le samedi 6 décembre à 20 h, le Théâtre Spadina sera le lieu de la présentation de son quatrième album, Éphémère, une œuvre à la fois intime et pleine de richesse sonore.

Dirigé par la violoniste et compositrice Marie Neige Lavigne, Manela réunit autour d’elle un trio composé de Jean Félix Mailloux à la contrebasse, Bernard Falaise à la guitare et Pierre Tanguay à la batterie. Ensemble, ils créent une musique où chaque instrument trouve sa place dans un équilibre subtil entre mélodie et improvisation.

Éphémère est le résultat d’une longue recherche musicale. Comme l’explique Mme Lavigne : « C’est tout mon parcours musical que j’avais envie de partager, toutes les influences qui m’ont marquée. La guitare électrique donne ce côté rock et le violon apporte la mélodie qui rassemble le tout ». Cette combinaison de styles reflète la volonté de la violoniste de s’exprimer à travers plusieurs influences musicales tout en conservant son identité propre.

Le titre Éphémère porte une réflexion sur la nature du temps. « Ce thème m’a toujours fascinée, confie-t-elle. La musique est une manière unique d’occuper l’espace-temps. Pendant un concert, chaque instant est fugace, il disparaît dès qu’il est passé. C’est un peu ça, la brièveté de la vie et du temps qui file ». Ce thème est au cœur de l’album, où chaque morceau semble capturer un moment précis, mais qui ne dure que le temps d’une écoute.

La pochette, qui représente une porte sur un mur à la peinture écaillée, renforce cette idée de passage et de partage, symbolisant l’usure du temps. « La porte est une invitation à entrer chez moi, à venir partager, le temps d’un instant, mon univers », souligne la violoniste. Cette image, à la fois simple et poétique, incarne parfaitement l’esprit de l’album : une porte ouverte sur un voyage musical intime et introspectif.

L’un des points forts d’Éphémère réside dans l’utilisation de différents instruments. Le violon, porteur de la mélodie, s’harmonise parfaitement avec la guitare, la batterie et la contrebasse, créant ainsi une atmosphère musicale riche et nuancée. Mme Lavigne explique que le travail a été essentiel pour la réalisation de l’album : « Le contrebassiste, qui aussi est mon compagnon, et moi travaillons ensemble depuis plus de 20 ans. Il m’a beaucoup encouragée à me lancer dans ce projet. L’apport de Bernard Falaise, le réalisateur de l’album, a aussi été déterminant pour donner une identité sonore particulière à notre musique ».

Le groupe a cherché à offrir à chaque musicien l’opportunité d’exprimer pleinement sa personnalité. C’est cette liberté d’improvisation qui confère à l’album sa richesse. Chacun des membres trouve son espace tout en préservant l’unité du groupe.

Lorsque Manela se produit sur scène, l’idée est de créer une connexion avec le public, de faire de chaque concert un moment partagé. « Nous voulons que l’espace-temps de la musique devienne un lieu commun, où l’on puisse tous vivre quelque chose d’unique. Nous cherchons à faire en sorte que le public et nous-mêmes formions un tout pendant le spectacle », précise Mme Lavigne.

Ainsi, chaque performance devient un échange, une invitation à se laisser porter par la musique et à partager un instant éphémère mais intense.

Après la sortie d’Éphémère, Manela continue d’avancer. Marie Neige Lavigne annonce déjà un nouveau projet pour 2026 : un opus intitulé Éclat nocturne, prévu pour le printemps prochain. En parallèle, la violoniste a reçu une bourse pour concevoir la mise en scène de son prochain spectacle, que le public pourra découvrir en partie en avant-première au Théâtre Spadina.

Le samedi 6 décembre, Manela promet une soirée pleine d’émotion et de surprises, où chaque morceau invite à un voyage musical inoubliable.

Photo (Crédit : Amélie Fortin) : Les membres du groupe : Bernard Falaise, Marie Neige Lavigne,Jean Félix Mailloux et Pierre Tanguay