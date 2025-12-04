Richard Caumartin

Les membres et invités du Club de l’âge d’or du Sacré-Cœur se sont réunis le 29 novembre pour célébrer la fête de Noël. Ce rendez-vous annuel consiste en un souper traditionnel avec dinde, légumes et tourtière, suivi d’une danse pour marquer la fin d’une autre année d’activités pour les aînés francophones de Toronto.

Le président de l’organisme, Rhéal Lavallée, accompagné de plusieurs membres de son conseil d’administration, a accueilli les quelque 80 invités. Parmi ceux-ci, le fils du président, Mike, était venu de Dalhousie au Nouveau-Brunswick avec sa conjointe Megan Larose.

La salle du Club était décorée aux couleurs de Noël et l’atmosphère était à la fête ce soir-là. À l’issue du buffet, Rhéal Lavallée et Michel Tremblay (nouveau vice-président) ont présenté les membres du conseil d’administration dont un visage familier de la communauté, Denis Rioux. M. Lavallée les a tous remercié pour leur travail bénévole au cours des derniers mois et a remis à chacun un cadeau d’appréciation.

Avec maintenant 82 membres, l’organisme se maintient autour de ce chiffre malgré les départs au cours de l’année. Les neuf nouveaux inscrits des dernières semaines ont permis de maintenir cette moyenne. La soirée s’est poursuivie dans une atmosphère conviviale avec des tirages au sort pour remporter des prix dont cinq billets de loterie et un 50/50.

Le Club se prépare à célébrer son 50e anniversaire en 2026 mais selon Rhéal Lavallée, « il y aura des travaux de construction bientôt sur les rues près du Club et nous devrons attendre de savoir quand ils seront terminés pour fixer une date ». En attendant, les activités habituelles se poursuivent avec la soupe et les cartes du jeudi, le souper-danse du dernier samedi du mois et les cartes du samedi soir, deux fois par mois.

Photo : Les membres lèvent leur verre à l’arrivée du temps des Fêtes. (Crédit : R. Caumartin)