L’Université de l’Ontario français (UOF) tient sa première École d’été les 28 et 29 août 2019. Cette École d’été s’adresse principalement aux partenaires du Carrefour francophone du savoir et de l’innovation (Carrefour) et a pour but de jeter les bases d’une compréhension commune et de mettre à l’essai la mobilisation des connaissances dans le contexte du Carrefour.

L’École d’été réunira des spécialistes et des praticiens de la mobilisation des connaissances ainsi que des partenaires du Carrefour afin d’imaginer de quelle façon il est possible de créer et de partager des connaissances de façon collaborative en lien avec la mission académique de l’UOF. Monsieur Marc Johnson, directeur du projet de Carrefour, se réjouit que « l’École d’été sera la première activité de création et d’échange de savoir de l’UOF. Nous comptons sur nos partenaires pour imaginer des façons innovantes de collaborer à cet égard ».

Le programme de l’école est réparti en deux journées : une journée en ligne portera sur les bonnes pratiques en mobilisation des connaissances et une autre sera réservée aux partenaires du Carrefour qui réfléchiront de façon stratégique à une approche commune à la mobilisation des connaissances.

