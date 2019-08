L’exploitation sexuelle des enfants en ligne est une activité odieuse et horrible qui a souvent pour les victimes des conséquences dévastatrices et de longue durée. De plus, les avancées technologiques permettent cette sorte d’activité criminelle de devenir encore plus sophistiquée. Le gouvernement du Canada, de concert avec ses partenaires internationaux, s’engage à protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle sous toutes ses formes.

Le mardi 6 août, Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a annoncé l’expansion de la Stratégie nationale pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle sur Internet. C’est en effet, depuis 2004, Sécurité publique Canada qui dirige cette Stratégie nationale en partenariat avec le ministère de la Justice du Canada et la Gendarmerie royale du Canada.

Les budgets de 2017 et de 2018 prévoyaient des fonds pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants en ligne et le budget de 2019 a augmenté l’investissement du gouvernement, soit une somme supplémentaire de 22,24 millions $ sur trois ans, pour mieux protéger les enfants.

Voici les détails de cette somme : 2,09 millions $ pour renforcer notre engagement avec les dirigeants de l’industrie numérique afin de les aider à se concentrer sur leur objectif, à créer de nouveaux outils en ligne et à soutenir des principes opérationnels efficaces; 4,9 millions $ pour augmenter les activités de prévention, par exemple la recherche, la mobilisation du public ainsi que la collaboration et la sensibilisation des partenaires; et 15,25 millions $ pour renforcer la capacité des Unités de l’exploitation des enfants sur Internet au sein des services policiers provinciaux et municipaux, ce qui améliorera les initiatives qui visent à informer et faciliter le travail des procureurs.

Ce financement soutiendra les efforts déployés par Sécurité publique vis‑à‑vis les quatre piliers de la Stratégie nationale : accroître la sensibilisation à ce grave problème; réduire la stigmatisation associée aux déclarations; augmenter la capacité du Canada de sévir contre les contrevenants; et collaborer avec l’industrie pour trouver de nouvelles façons de lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants en ligne. Dans le cadre du Programme de contribution pour combattre les crimes graves et le crime organisé, Sécurité publique donnera du soutien financier aux partenaires qui font avancer les stratégies de prévention et d’intervention.

La semaine dernière, les membres du Groupe des cinq, c’est-à-dire le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et le Royaume-Uni, se sont rencontrés à Londres, au Royaume-Uni, avec les dirigeants de l’industrie numérique, notamment des représentants de Microsoft, Twitter, Facebook et Google dans le but de discuter de l’exploitation sexuelle des enfants en ligne. Les ministres ont réitéré leur attente que l’industrie numérique doive se fixer comme priorité la création d’un environnement en ligne plus sécuritaire pour les enfants. Ils se sont mis d’accord pour continuer de coopérer pour contrer ce crime vil et ignoble.

« Le crime d’exploitation sexuelle des enfants est odieux et intolérable pour toutes les personnes décentes. Ce crime est une préoccupation sérieuse pour le gouvernement, les organismes d’application de la loi et les partenaires internationaux et les autres niveaux du gouvernement. L’engagement continu de notre gouvernement aura un impact important dans la lutte contre ce fléau, tant à l’échelle internationale par notre travail avec le Groupe des cinq qu’à l’échelle nationale par notre soutien des efforts déployés par les services policiers pour enquêter sur les prédateurs et les traduire en justice, par notre renforcement de la sensibilisation et par notre étroite collaboration avec l’industrie numérique », a déclaré Ralph Goodale.

Par l’intermédiaire de la Stratégie nationale, un financement est offert au Centre canadien de protection de l’enfance, qui gère Cyberaide.ca et la ligne d’urgence nationale et qui offre au public un large éventail de matériel d’éducation et de sensibilisation à l’intention des enfants, des éducateurs et des parents, en plus d’une aide aux victimes. Parallèlement, le ministère de la Justice examine et élabore des lois, offre de la formation et soutien les partenaires fédéraux et les intervenants.

« Tous les enfants méritent de se sentir en sécurité, à la fois en ligne et hors ligne, a déclaré David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada. Les lois pénales du Canada sont élaborées afin de protéger les enfants contre toutes les formes d’exploitation et de violence sexuelles. Notre gouvernement continue de collaborer étroitement avec tous les partenaires afin de prévenir les infractions liées à l’exploitation sexuelle des enfants, de soutenir les victimes et leurs familles et de faire en sorte que ceux qui ciblent les enfants de cette manière soient poursuivis et punis pour ces crimes odieux. »

Dans le budget de 2018, 19 millions $ sur cinq ans ont été affectés au Centre national de coordination contre l’exploitation des enfants, en plus d’un montant permanent de 5,8 millions $. Le Centre sert de point de contact pour les enquêtes liées à l’exploitation sexuelle d’enfants en ligne qui concernent des victimes ou des contrevenants canadiens.

D’autres initiatives avaient été prises auparavant. Ainsi, par l’intermédiaire de la Stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe, le budget de 2017 prévoyait un investissement de 6 millions $ à l’intention de Sécurité publique dans le but d’accroître la sensibilisation du public; d’améliorer la coordination des politiques et la recherche; ainsi que de soutenir le projet Arachnid du Centre canadien de protection de l’enfance, un outil destiné à contribuer à repérer et à éliminer le contenu montrant l’exploitation sexuelle d’enfants en ligne.

