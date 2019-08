Le Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones (MOFIF) a tenu son assemblée générale annuelle (AGA) le 17 juillet dernier et trois postes étaient à combler au sein du conseil d’administration (CA) de l’organisme, dont celui de la présidente sortante, Fayza Abdallaoui, qui avait annoncé son départ en mars dernier pour des raisons personnelles.

Assiatou Diallo

Six candidates avaient démontré leur intérêt au moyen de vidéos présentées sur le site du MOFIF et lors de l’AGA, les membres ont élu Assiatou Diallo (Toronto), Évelyne Mudahemuka (Ottawa) et Marie-José Beauplan-Mann (Brampton). Les autres membres du CA sont Dieynaba Deme (Ottawa), Nesrine Bouzit, Oureye Seck et Marine Rigal, ces dernières étant de Toronto.

La première réunion du CA a eu lieu le 23 juillet dernier et les membres ont alors choisi Assiatou Diallo pour prendre la relève à la présidence de l’organisme. Elle sera appuyée d’Évelyne Mudahemuka à la vice-présidence et de Dieynaba Deme au poste de secrétaire-trésorière.

Mme Diallo est bien connue dans la région de Toronto. Elle est la fondatrice et propriétaire de l’entreprise TAAB Cleaning, fondatrice d’Immigrant Women in Business, membre de Canadian Small Business et membre du conseil d’administration de la Fondation franco-ontarienne. Son expérience dans la gestion, l’entreprenariat et le développement des affaires et son parcours personnel en tant que femme immigrante à Toronto seront des atouts pour continuer le travail de développement du MOFIF.