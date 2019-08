Initiative du programme Connexion communautaire du Centre francophone de Toronto (CFT), et subventionné pour trois ans par la Fondation Trillium de l’Ontario et IRCC, le camp de robotique gratuit offert du 15 juillet au 2 août à l’école Jeunes sans frontière (JSF) de Brampton a connu beaucoup de succès auprès des élèves de la région de Peel-Halton.

Parents et adolescents sont venus de Brampton, Mississauga, Oakville, Milton, Georgetown, Etobicoke et même Orangeville pour participer à ce camp. « Les enregistrements ont largement dépassé nos prévisions, raconte la directrice générale du CFT, Florence Ngenzebuhoro, qui était présente lors de la dernière journée pour remettre des certificats aux participants. Avec en moyenne 20 inscriptions par semaine pour la robotique, cela démontre que les parents apprécient ce programme qui cadre avec l’intérêt des jeunes, des éducateurs et de nos partenaires communautaires. »

Un camp sportif était aussi offert en complément et une trentaine de jeunes y ont participé chaque semaine. Les organisateurs confirment qu’en tout et partout, près de 200 jeunes ont participé à l’une ou l’autre des activités proposées par le camp. Pourquoi un tel succès ? Selon les parents interrogés sur place, la gratuité et le fait qu’il n’y a aucun autre camp de robotique offert en français dans toute la région sont les deux éléments clés de cette réussite.

« Pour des familles avec trois enfants comme la mienne, ce camp gratuit mêlant le sport et la robotique répond à tous nos besoins, raconte Denise Gashagaza. Les camps d’été sont très dispendieux pour les familles plus nombreuses et, souvent, pour les nouveaux arrivants, il est impossible d’y participer parce qu’ils n’ont pas les moyens financiers. Et les camps traditionnels offerts dans les garderies ou certaines écoles ne sont pas accessibles pour eux. La proposition d’activités du CFT, ici à JSF, est intéressante et plus actuelle. »

Des élèves de l’élémentaire et des écoles secondaires JSF et Sainte-Famille ont participé au camp de robotique, certains comme moniteurs pour aider les employés du CFT à coordonner l’événement. « Le CFT Peel-Halton va développer davantage ce programme avec l’appui de nos partenaires pour aider les jeunes francophones de cette région à bénéficier des services de qualité comme il en existe bien d’autres en anglais », conclut Mme Ngenzebuhoro.

PHOTO: Les élèves programment leurs robots pour la compétition.