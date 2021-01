Le gouvernement de l’Ontario versera jusqu’à 125 millions $ pour ajouter immédiatement plus de 500 lits de soins intensifs et de soins de haute intensité dans les hôpitaux des régions où le taux de transmission de COVID-19 est élevé. Une partie du financement sera également utilisée pour transformer temporairement l’Hôpital Cortellucci de Vaughan de Mackenzie Health en une ressource pour l’ensemble du système qui soutiendra la réponse du gouvernement face à la COVID-19 lorsque le nouvel hôpital ouvrira ses portes le 7 février.

Ces initiatives contribueront à alléger les pressions exercées sur les hôpitaux régionaux en raison de l’augmentation rapide des taux d’hospitalisation et d’occupation des unités de soins intensifs. Le premier ministre Doug Ford et la vice-première ministre et ministre de la Santé, Christine Elliott ont fourni des détails à ce sujet le 18 janvier dernier.

« L’Hôpital Cortellucci de Vaughan est le premier hôpital nouvellement construit depuis trois décennies et cette nouvelle capacité nette sera essentielle jusqu’à ce que nous soyons en mesure d’administrer des vaccins à grande échelle dans toute la province, a déclaré le premier ministre Ford. Je tiens à remercier tout particulièrement Mackenzie Health d’avoir pris les devants pour nous permettre d’utiliser temporairement cette nouvelle installation afin de soutenir notre réponse face à la COVID-19 et de soulager la pression exercée sur les autres hôpitaux de la région. Ce sont ce genre de partenariats innovants qui font toute la différence dans notre lutte contre ce virus mortel.»

Dans un premier temps, l’Hôpital Cortellucci de Vaughan offrira un nombre total de 185 lits supplémentaires, dont plus de 35 lits de soins intensifs et 150 lits de médecine générale, afin de soutenir les patients d’autres hôpitaux et alléger les pressions exercées sur la capacité hospitalière causée par la pandémie de la COVID-19. Une fois que ces pressions se seront stabilisées, le nouvel hôpital fournira des soins et des services aux patients de l’ouest de la région de York comme il était prévu à l’origine, dont des services d’urgence et de chirurgie moderne, des services d’imagerie diagnostique avancées, des lits de soins intensifs, des services de médecine, d’accouchement, de pédiatrie et de santé mentale, ainsi que le centre de traitement des accidents vasculaires cérébraux du district de la région de York.

Afin de soutenir davantage les travailleurs de la santé de première ligne qui s’occupent des patients pendant la pandémie, le gouvernement ontarien a également modifié le Règlement de l’Ontario 74/20 (Réaffectation du travail – certains fournisseurs de services de santé) en réponse aux pressions croissantes exercées sur les hôpitaux et des maisons de retraite. Le décret modifié permettra aux hôpitaux de réaffecter temporairement les travailleurs de la santé à d’autres hôpitaux ou maisons de retraite qui ont urgemment besoin d’un soutien supplémentaire. Le décret avait déjà été modifié pour permettre au personnel hospitalier de travailler temporairement dans les foyers de soins de longue durée.

Les opérations de l’Hôpital Mackenzie de Richmond Hill se poursuivront telles quelles tandis que l’Hôpital Cortellucci de Vaughan se concentrera temporairement sur le soutien de la réponse à court terme du gouvernement face à la pandémie. Le service des urgences de Mackenzie Richmond Hill Hospital restera ouvert pour servir la communauté. Le service des urgences de l’Hôpital Cortellucci de Vaughan n’ouvrira pas tant que le système ne sera pas stabilisé. Les transferts de programmes prévus pour cet hôpital, tels que les programmes pour les femmes et les enfants, les programmes de santé mentale pour les malades hospitalisés et les programmes intégrés pour les malades hospitalisés qui ont eu un accident vasculaire cérébral, n’iront pas de l’avant pour le moment.

L’Hôpital Cortellucci de Vaughan a été construit pour aider à résoudre les problèmes de capacité des hôpitaux de la région du Grand Toronto et à éliminer les soins de santé de couloir. Il sera doté de systèmes technologiques intelligents entièrement intégrés et de dispositifs médicaux capables d’interagir directement les uns avec les autres pour fournir des renseignements en temps réel et anticiper les besoins du patient et de l’hôpital afin d’améliorer l’expérience du patient.

La dernière modélisation prévoit que l’occupation des unités de soins intensifs pourrait s’élever à jusqu’à 1 000 lits d’ici le début de février selon les scénarios les plus graves, mais réalistes, et que le nombre de décès doublerait, passant de 50 à 100 décès par jour d’ici la fin de février.

Depuis le jeudi 14 janvier 2021 à 0 h 01, un décret ordonnant de rester à domicile est en vigueur. Les Ontariens sont tenus de rester chez eux, sauf pour des raisons essentielles telles que la nourriture, les soins de santé, l’exercice ou le travail. « Restez chez vous, restez en sécurité et sauver des vies », conclut Doug Ford.

SOURCE – Gouvernement de l’Ontario

PHOTO – Maurizio Bevilacqua, maire de la ville de Vaughan, Altaf Stationwala, président et directeur général de Mackenzie Health, le premier ministre Doug Ford, Christine Elliott et Stephen Lecce, député provincial de King-Vaughan