L’année qui vient de se terminer a été un défi de taille pour le Club Richelieu Toronto (CRT) en cette période de pandémie. Les jeunes et les personnes âgées sont toujours au coeur de nos priorités, mais la COVID-19 a sabré toutes les activités du Club en commençant par l’édition d’avril 2020 du très populaire concours d’art oratoire auquel devaient participer les élèves francophones des 7e, 8e et 9e années de la région. La communauté n’a pas non plus été conviée, comme chaque année, au barbecue annuel de juin ni au souper des Fêtes en décembre. Les conférences ont dû être annulées, toujours pour la même raison.

Sur le plan administratif, la vie poursuit néanmoins son cours avec quelques changements. Ainsi, depuis le 1er juillet, Diane Saint-Pierre préside le Club : elle a pris la relève de Michel Brochu qui a été en poste pendant deux ans. Qui plus est, les rencontres en face à face étant à déconseiller pour le moment, c’est virtuellement que le CRT se réunit mensuellement.

Afin de tirer son épingle du jeu et survivre à la pandémie, le CRT a dû innover dans ses moyens d’intéresser la communauté à ses activités et tenter de briser l’isolement.

Le 9 décembre dernier, le CRT a offert un apéro virtuel des fêtes qui a permis à plus de 30 personnes de se divertir et d’oublier pendant deux heures ce qui se passait à l’extérieur. Fier du succès remporté par cette première expérience, le Club récidivait le 13 janvier avec une conférence dynamique sur l’origine des résolutions du Nouvel An présentée par Rolande Smith.

D’autres activités virtuelles seront organisées dans les prochains mois. Surveillez le site web du Club (richelieutoronto.ca) au début de février pour l’horaire.

Puisque la pandémie a coupé court aussi à nos activités de financement, le CRT a pris la décision, en août dernier, de créer une campagne 50/50 basée sur les numéros du tirage du mercredi soir du 6/49. Au fil des semaines, les participants accumulent leurs numéros jusqu’à ce que l’un d’eux atteint ses six numéros. Il remporte alors 50 % de la cagnotte et l’autre moitié est conservé par le CRT pour réaliser sa mission. Le tout recommence à zéro par la suite. Pour en savoir plus ou pour participer, communiquez à l’adresse courriel info@richelieutoronto.ca ou visitez le site web.

Cela dit, c’est avec regret que le conseil d’administration du CRT, lors de sa réunion de novembre, a pris la décision d’annuler le concours d’art oratoire 2021 en espérant pouvoir reprendre en 2022.

La promotion de la langue française n’en demeure pas moins un de nos principaux centres d’intérêt tout comme le soutien à la jeunesse et aux personnes âgées.

À ce chapitre, en décembre, le CRT a contribué à la campagne Partage de Noël de Centres d’Accueil Héritage comme il l’a fait depuis plusieurs années. En novembre, le Club a aussi fait un don dans le cadre de leur campagne de bienfaisance qui visait à acheter des paniers d’activation, des tablettes intelligentes et des services Wi-Fi aux aînés francophones afin de briser leur isolement.

Pour les jeunes, le CRT décerne des bourses à des élèves du secondaire qui choisissent de poursuivre leurs études en français dans un collège ou une université. Un montant est attribué à des élèves des écoles secondaires qui en font la demande et qui se qualifient.

En terminant, nous espérons que le tout redeviendra à la normale en 2022 et que nous reprendrons nos activités en présentiel.

SOURCE – Diane Saint-Pierre